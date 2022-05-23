Игорь Комаров вручил многодетным семьям ПФО государственные награды РФ

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23 мая 2022 года в ходе рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил многодетным родителям государственные награды Российской Федерации – медали ордена «Родительская слава».

Высокой награды удостоены Александр и Ирина Плюснины из Пермского края, Виталий и Ольга Трубенковы из Республики Мордовия, и Иван и Людмила Земские, проживающие в Самарской области.

Полномочный представитель подчеркнул, что «Орденом «Родительская слава» удостоены те, кто посвятил себя и свою жизнь детям. Дать жизнь, воспитать, поставить на ноги – это самое серьезное дело для каждого. Особенно важно передать следующему поколению жизненный опыт и любовь к близким и к своей Родине». По словам Игоря Комарова, «успешное воспитание детей является залогом стабильности нашего общества и развития социально-экономических процессов в стране. Семья — это опора общества, именно здесь с малых лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, верности. И эти ценности передаете вы, большие, крепкие и дружные семьи России. Такие семьи как ваши – это воплощение лучших российских традиций: верности, трудолюбия и бескорыстной поддержки».

Губернатор Саратовской области Дмитрий Азаров поблагодарил Игоря Комарова за внимание и поздравил награжденных с высокими наградами: «У нас появилась новая аллея, высаженная с многодетными семьями – замечательный самарский проект, в котором участвуют семьи со всей Самарской области. Важно, что каждый год последовательно увеличиваются меры поддержки многодетных семей. И эта принципиальная позиция Президента РФ Владимира Путина во многом обеспечивает должный уровень уважения к многодетным семьям и их уровень благосостояния».

Родители отметили важность оказания поддержки со стороны государства. Людмила Землянская отметила, что «получить такую награду очень волнительно. Залог успеха нашей семьи, конечно, в любви, дружбе, прощении, чтобы муж поддерживал, важно, что и государство о нас не забывает, получаем всю положенную помощь». По словам многодетной мамы Ольги Трубенковой, «сначала было тяжело, а потом стало интересно в большой семье, старшие стали помогать: старшему уже 18, а младшему – всего 2 года. Мы с мужем вместе 19 лет и прошли все трудности, в последние годы ощущается поддержка государства, наши родители такой поддержки не ощущали».

Игорь Комаров поблагодарил родителей за их труд, пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Полномочный представитель также вручил почетную грамоту Президента РФ главному федеральному инспектору по Самарской области Юрию Рожину, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО