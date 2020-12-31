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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2021 годом

31 декабря 2020 19:36
1066
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2021 годом

Дорогие земляки!

Уходит в историю 2020 год. Он был беспрецедентным для Самарской области, для нашей страны, да и для всего мира. Каждый день этот год испытывал нас на прочность. Но мы неизменно справлялись с задачами, каким бы сложными и на первый взгляд нерешаемыми они ни казались.

В нашу жизнь прочно вошли понятия «самоизоляция», «удалёнка». Нормой стало проведение встреч, путешествий, концертов онлайн. Мы научились улыбаться глазами и приветствовать друг друга без рукопожатий. Мы стали острее чувствовать, как дороги родные, близкие и друзья, как важно, когда они рядом! Как много мы можем, когда действуем сообща.

Хочу сказать «спасибо» каждому жителю губернии. Спасибо за терпение, выдержку и самоотдачу. За готовность помогать ближнему. Особая благодарность тем, кто исполняет свой долг на передовой борьбы с пандемией. Это наши врачи, медсёстры, санитары, фельдшеры и провизоры. Это бригады и водители скорой помощи. Это работники социальных служб и волонтёры. Это наши учителя, которые проявили исключительный профессионализм и передавали знания даже на расстоянии. Вы – настоящие герои. Уверен, ваш ежедневный подвиг войдёт в историю Самарской области и всей страны.

Друзья! Искренне надеюсь, что, несмотря ни на что, 2020 год запомнится нам и добрыми, радостными событиями. Открытием новых производств и щедрым урожаем, современными больницами и поликлиниками, строительством детских садов и школ, обновлением парков и скверов, комфортными дворами, дорогами и мостами, просторными спорткомплексами и домами культуры.

Мы достойно провели Год памяти и славы. Встретили святую для нас 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вместе поддержали эпохальное решение о присвоении столице региона почётного звания «Город трудовой доблести». И всенародно проголосовали за Конституцию Российской Федерации, тем самым обеспечив развитие страны на десятилетия вперёд. Мы отметили 50-летие выпуска первого легкового автомобиля Волжского автозавода. Достойно реализовали национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Важнейшим событием уходящего года стало присвоение созданному в Самарской области научно-образовательному центру «Инженерия будущего» статуса центра мирового уровня.

Сегодня наша Самарская область вновь завоёвывает лидирующие позиции в России. Нам доверяют, на нас равняются и опираются при реализации важных национальных задач. Это – наша общая заслуга!

И следующий год обещает подарить нам поводы для гордости. В 2021 году мы отметим 170-летие Самарской губернии и 60 лет первого полёта человека в космос. Продолжим точное и выверенное исполнение долгосрочной Стратегии лидерства Самарской области, которую мы создали и утвердили вместе с вами. Сделаю всё, чтобы претворять в жизнь намеченное!

Дорогие земляки! Я благодарю вас за трудолюбие и оптимизм, искреннюю любовь к родной земле. Пусть этот добрый праздник наполнит теплом и гармонией каждый дом, подарит ощущение чуда и ознаменует начало нового, светлого и счастливого года! От всей души желаю здоровья, благополучия, положительных эмоций! А нашей родной Самарской области – мира и процветания.

С праздником вас! С Новым 2021 годом!

 

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Комментарии

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