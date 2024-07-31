 Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по волнующим их вопросам

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Главы внутригородских районов областного центра продолжают выстраивать коммуникацию с самарцами, проживающими на вверенных им территориях, в том числе, посредством социальных сетей. Они отвечают на поступающие от горожан вопросы на различных площадках в социальных сетях, при необходимости проводят встречи и решают возникшие вопросы в формате живого диалога.

К оперативному реагированию на сообщения жителей призвал руководителей ведомств и глав муниципалитетов глава региона Вячеслав Федорищев.

Жители домов 55А и 55Б по улице Степана Разина обратились к ВРИО Губернатора с волнующим их вопросом. Находящиеся по соседству дома более века назад входили в состав единой усадьбы, принадлежащей художнику Ф.Е. Бурову. В настоящее время комплекс жилых зданий частично нуждается в капитальном ремонте.

Глава Самарского внутригородского района Роман Радюков оперативно отреагировал на сообщения жителей и договорился о встрече. Собрание с жителями прошло при участии представителя Прокуратуры.

Поводом для обращения граждан в адрес главы региона послужило объявление неизвестного происхождения, в котором было указано, что дом признан аварийным и ему требуется капитальный ремонт.

«Причем в 2022 году нам отремонтировали фундамент и облицовали цоколь, привели в порядок фасад дома – проведена масштабная работа. Кроме того, предполагалось, что отремонтируют и кровлю дома, но этого не произошло – работы приостановились, затем появилось это объявление. Мы забеспокоились», - прокомментировал житель дома №55А по улице Степана Разина Олег Токарь.

Как отметил Глава Самарского внутригородского района Роман Радюков, дом не признан аварийным, но по какой-то причине исключен из перечня домов, нуждающихся в капитальном ремонте.

«Во-первых, мы посмотрим, сколько средств на счете «текущий ремонт» у обслуживающей организации. Если средств будет недостаточно, рассмотрим вариант выполнения ремонта общими усилиями. Есть третий вариант: попытаться восстановить дом в фонде капитального ремонта, заказав экспертизу за счет жителей. Если эта экспертиза покажет, что износ дома менее 70%, то возможно будет продолжить капитальный ремонт дома за счет фонда», - рассказал Роман Радюков.

Что касается дома №55Б по улице Степана Разина, то здесь к капитальному ремонту фасада, фундамента, кровли и инженерных сетей ответственная организация не приступала. В настоящее время по ремонту кровли уже вынесено судебное решение в адрес исполнителей. Представители Прокуратуры в интересах жителей выезжали по данному адресу ещё в 2021 году и зафиксировали нарушение. Таким образом, исполнитель обязан выполнить ремонт кровли в ближайшее время в соответствии с судебным решением. По невыполненному ремонту фасада, инженерных сетей и фундамента судебное заседание состоится в сентябре 2024 года. На этом заседании Прокуратура также будет действовать в интересах жителей.

«Встреча прошла достаточно конструктивно. У нас появилось некое понимание, каким будет алгоритм действий и с нашей стороны и со стороны районной администрации. Надеемся, что дальнейший диалог с администрацией будет развиваться в таком же ключе», - поделился житель дома Олег Токарь.

Напоминаем самарцам, что в каждом внутригородском районе Самары работают пункты приема обращений граждан в адрес главы региона Вячеслава Федорищева. Все сообщения направляются в региональный департамент по работе с обращениями граждан и организаций. Полученные наказы и сообщения лягут в основу «Программы развития региона 2024-2029». Кроме того, жители могут оставить свои предложения и идеи на сайте.

Фото: администрация Самары