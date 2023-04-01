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Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Финляндии в НАТО

1 апреля 2023 18:43
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В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, передает РИА Новости.

Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", - говорится в тексте указа.

В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.

 

Фото:   ru.freepik.com

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