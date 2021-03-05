Я нашел ошибку
Главные новости:
"Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти".
Женщин региона с 8 марта поздравил губернатор Дмитрий Азаров
Опытный управленец и популярный политик, Ренц способен объединить город для развития, уверен Дмитрий Лобойко.
Эксперт: выдвижение Николая Ренца на пост главы Тольятти — удачное кадровое решение для «Единой России» и Дмитрия Азарова
5 марта на сцене САТОБ состоялся вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича "Самара. Шостакович. Балет 1".
79-ю годовщину первого исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича отметили в САТОБ
Страны ЕС, разрешая применение вакцин из РФ или КНР на национальном уровне, "сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин".
Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать "Спутник V"
Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca.
"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов
Силовые ведомства на самом деле пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам.
Минцифры РФ не допустит отключений россиян от интернета
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости.
В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
 6 марта в связи с проведением монтажных работ.
Временно ограничено движение на трассе М-5 "Урал" в районе н.п. Зеленовка   
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Эксперт: выдвижение Николая Ренца на пост главы Тольятти — удачное кадровое решение для «Единой России» и Дмитрия Азарова

5 марта 2021 21:25
86
Опытный управленец и популярный политик, Ренц способен объединить город для развития, уверен Дмитрий Лобойко.

Выдвинув Николая Ренца на пост мэра Тольятти, «Единая Россия» приняла дальновидное решение, считает социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. Во многом это – и удачный кадровый ход секретаря регионального отделения Дмитрия Азарова, который полностью поддержал эту кандидатуру. Николай Ренц не только устраивает все политические силы в городе, но и пользуется поддержкой жителей автограда.   

«В этом смысле Ренц — удачное кадровое решение для Дмитрия Азарова, не только как губернатора, но и как для секретаря регионального отделения «Единой России». Партии власти, которая за последние несколько лет постоянно сдавала позиции в Тольятти, давно требуется яркое и выразительное лицо, вызывающее доверие. Сергей Анташев не очень справлялся с этими политическими задачами.

У Николая Ренца есть все шансы стать сильным мэром. Это один из немногих политиков в Тольятти, который мог бы одержать победу и на прямых выборов градоначальника», — подчеркнул Дмитрий Лобойко.

Николай Ренц — не только опытный политик, хорошо знакомый избирателям города, но и профессиональный управленец, который при этом имеет опыт работы в мэрии, добавил эксперт.

«У него хорошая репутация и нет очевидных привязок к финансово-промышленным, лоббистским или криминальным группам. Таким сочетанием качеств может похвастаться далеко не каждый из потенциальных претендентов на этот пост. При этом он буквально олицетворяет собой компромисс как между политическими силами, так и между группами интересов, которых в городе немало», — резюмировал социолог.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров, находясь с визитом в Тольятти, дал высокую оценку профессиональным качествам Николая Ренца. Депутата губернской думы на пост мэра выдвинуло местное отделение «Единой России» после того, как предыдущий руководитель Тольятти ушёл в отставку. Кандидатуру Ренца поддержали все фракции городской думы.

Приём документов от соискателей, претендующих на пост мэра Тольятти, завершится 9 апреля. После этого их рассмотрит специальная комиссия, которая и определит, кто станет мэром Тольятти, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
132
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
249
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
239
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
267
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
452
Весь список