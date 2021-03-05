Эксперт: выдвижение Николая Ренца на пост главы Тольятти — удачное кадровое решение для «Единой России» и Дмитрия Азарова

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Выдвинув Николая Ренца на пост мэра Тольятти, «Единая Россия» приняла дальновидное решение, считает социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко. Во многом это – и удачный кадровый ход секретаря регионального отделения Дмитрия Азарова, который полностью поддержал эту кандидатуру. Николай Ренц не только устраивает все политические силы в городе, но и пользуется поддержкой жителей автограда.

«В этом смысле Ренц — удачное кадровое решение для Дмитрия Азарова, не только как губернатора, но и как для секретаря регионального отделения «Единой России». Партии власти, которая за последние несколько лет постоянно сдавала позиции в Тольятти, давно требуется яркое и выразительное лицо, вызывающее доверие. Сергей Анташев не очень справлялся с этими политическими задачами.

У Николая Ренца есть все шансы стать сильным мэром. Это один из немногих политиков в Тольятти, который мог бы одержать победу и на прямых выборов градоначальника», — подчеркнул Дмитрий Лобойко.

Николай Ренц — не только опытный политик, хорошо знакомый избирателям города, но и профессиональный управленец, который при этом имеет опыт работы в мэрии, добавил эксперт.

«У него хорошая репутация и нет очевидных привязок к финансово-промышленным, лоббистским или криминальным группам. Таким сочетанием качеств может похвастаться далеко не каждый из потенциальных претендентов на этот пост. При этом он буквально олицетворяет собой компромисс как между политическими силами, так и между группами интересов, которых в городе немало», — резюмировал социолог.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров, находясь с визитом в Тольятти, дал высокую оценку профессиональным качествам Николая Ренца. Депутата губернской думы на пост мэра выдвинуло местное отделение «Единой России» после того, как предыдущий руководитель Тольятти ушёл в отставку. Кандидатуру Ренца поддержали все фракции городской думы.

Приём документов от соискателей, претендующих на пост мэра Тольятти, завершится 9 апреля. После этого их рассмотрит специальная комиссия, которая и определит, кто станет мэром Тольятти, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".