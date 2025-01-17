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«Единая Россия» оптимизировала партпроекты

17 января 2025 13:08
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«Единая Россия» оптимизировала партпроекты

Теперь их 22 – каждый имеет собственные показатели эффективности.

Работу по донастройке проектной деятельности «Единая Россия» завершила на заседании Президиума Генсовета 16 января, которое провёл секретарь Генсовета Владимир Якушев.

В первую очередь партия расширяет партпроект «Zа самбо».

«Мы запускаем проект «Выбор сильных». Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновлённого проекта - развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин», - отметил Владимир Якушев.

«Это очень правильное стратегическое решение. Растить сильных пацанов, защитников Родины, настоящих борцов, в этом и есть глобальная цель партийного проекта и нашей федерации. Она полностью совпадает. В Самарской области около 20 000 ребят занимаются различными видами спортивной борьбы. Мы уже  ведём работу  с тренерами, готовим  многопрофильных специалистов по этим видам спорта, закупаем борцовские ковры  в образовательные учреждения, всегда  акцентируем внимание  на возможность тренироваться  спортсменам  всех  борцовских направлений.  

Возглавит общественный совет проекта  «Выбор сильных» легенда российского спорта Александр Карелин,  человек, который всю жизнь отдал борьбе  и  воспитанию настоящих спортсменов-патриотов. Это свидетельствует о том, что проект получит сильнейший импульс и развитие, а вместе с этим  и новую волну  прилива  мальчишек в наши секции», - отметил президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин, депутат фракции «Единая Россия» регионального парламента.

Реализацию ещё двух проектов - «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» - завершили и запустили новый.

«Партпроект «Школа ЖКХ» возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов. Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы – в том числе, конкурс «Лучший дом, лучший двор» и акцию «Международный день соседей». И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ», - пояснил Владимир Якушев.

Произошёл ряд кадровых изменений в управлении партпроектами.

«Координатором партпроекта «Историческая память» стал руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проект возглавлял Александр Хинштейн, он стал врио главы Курской области. В этом году перед руководством и командой проекта стоят особые задачи, на них акцентировал внимание Президент на заседании оргкомитета «Победа». В том числе, это работа по благоустройству мемориалов, памятных мест и поддержке наших ветеранов», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Ещё одно кадровое изменение – в общественном совете проекта «Предпринимательство». Его возглавил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Каждый из проектов партии по итогам Президиума Генсовета получил собственный паспорт с индивидуальными показателями эффективности.

Например, проект «Зелёная экономика» планирует к 2026 году добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно.

Рост удовлетворённости граждан товарами российского производства ставит одним из своих показателей партпроект «Выбирай своё» в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тысяч человек в год.

Полный перечень федеральных партпроектов: «Безопасные дороги», «Выбирай своё», «Выбор сильных», «Городская среда», «Детский спорт», «Единая страна – доступная среда», «Женское движение Единой России», «Защита животного мира», «Здоровое будущее», «Зелёная экономика», «Историческая память», «Крепкая семья», «Культура малой Родины», «Мир возможностей», «Моя карьера с Единой Россией», «Новая школа», «Предпринимательство», «Российское село», «Старшее поколение», «Цифровая Россия», «Чистая страна», «Школа ЖКХ».

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