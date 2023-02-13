Дмитрий Азаров утвердил программу модернизации инфраструктуры ЖКХ Самарской области

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В понедельник, 13 февраля, на очередном заседании Правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров утвердил государственную программу «Модернизация коммунального комплекса Самарской области» на 2023 – 2027 годы». Ее реализация позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг жителям региона, а также привлечь на ремонт объектов инфраструктуры средства Фонда развития территорий.

Как доложил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов, государственная программа «Модернизация коммунального комплекса Самарской области» на 2023 – 2027 годы» включает капитальный ремонт 17 объектов коммунальной инфраструктуры: «Программой предусмотрено проведение 8 мероприятий капитального ремонта объектов водоснабжения, 8 мероприятий по теплоснабжению, 1 мероприятие по водоотведению».

Модернизация 17 объектов ЖКХ позволит к 2027 году улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более чем 79 тыс. жителей Самарской области, заменить 572 км инженерных сетей, снизить количество аварий на обновленных объектах в 2,5 раза.

Утверждение программы позволит Самарской области получить на модернизацию ЖКХ средства Фонда развития территорий (ППК «ФРТ»), созданного Правительством РФ. Так, общий объем финансирования программы составляет 5 млрд 157 млн рублей, в том числе на 2023 год предусмотрено – 1 млрд 183 млн рублей, на 2024 год – 3 млрд 974 рублей. Из них 2 млрд 732 млн составит поддержка Фонда развития территорий (в 2023 году – 630 млн рублей, в 2024 году – 2 млрд 102 млн).

«Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области проведена большая работа по подготовке заявки. Мы успешно ее защитили в прошлом году на штабе Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, привели в порядок программу и теперь двигаемся, надеюсь, опережающими темпами», - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров нацелил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, а также ответственных исполнителей мероприятий программы, на досрочное выполнение всех работ. Это позволит быстрее решать задачу модернизации инфраструктуры ЖКХ в интересах жителей региона, а также претендовать в дальнейшем на получение дополнительной поддержки от Фонда развития территорий.

«Мы должны принять все усилия для того, чтобы выполнить досрочно обязательства текущего года и претендовать на дополнительные средства. Последние годы у нас это по всем направлениям деятельности получается. И здесь тот самый случай, когда нам нужно предпринять максимальные усилия, чтобы справиться с задачей раньше намеченных сроков и претендовать на дополнительное финансирование в дальнейшем», - подчеркнул глава региона.

Фото: департамент информационной политики СО