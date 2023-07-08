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Глава региона обратил внимание на вопрос оснащения отделения больницы оборудованием и дал поручение ускорить эту работу.
Дмитрий Азаров проконтролировал ход ремонта Центральной горбольницы в Снежном ДНР  
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Дмитрий Азаров проконтролировал ход ремонта Центральной горбольницы в Снежном ДНР  

8 июля 2023 14:53
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Глава региона обратил внимание на вопрос оснащения отделения больницы оборудованием и дал поручение ускорить эту работу.

Во время очередной поездки в зону специальной военной операции губернатор Дмитрий Азаров на обратном пути по традиции заехал в город Снежное ДНР, которому оказывает поддержку наш регион. Губернатор оценил темпы и качество капитального ремонта акушерско-гинекологического корпуса Центральной городской больницы города, начатого в апреле этого года. 

Самарская область одной из первых заключила соглашение о сотрудничестве с городом Снежное. 27 мая 2022 года документ подписали губернатор Дмитрий Азаров и глава администрации Снежного Александр Скворцов в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина. Наш регион помогает восстанавливать экономику и инфраструктуру города, а также развивать социальную сферу. 

По поручению Дмитрия Азарова вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов. В прошлом году их было более 80 — это в том числе школы, детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры и детские спортивно-юношеские школы. Также ведется восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. 

В 2023 году согласно плану восстановительные работы охватят 59 объектов города Снежное. На 51 объекте работы уже ведутся, в том числе на семи социальных объектах, в семи многоквартирных домах, трех автодорогах и 34 объектах коммунальной инфраструктуры. Готовность шести объектов выше 85% — один из них акушерско-гинекологический корпус Центральной городской больницы. 

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное для того, чтобы форсировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Самарской области. В этот раз глава региона лично проконтролировал ход ремонта в ЦГБ. 

Как пояснил главный врач медучреждения, ранее две трети больницы пустовало, аварийные ситуации приводили к тому, что невозможно было оказывать помощь в полном объеме. 

Сейчас работы в акушерско-гинекологическом корпусе идут полным ходом. 

«Мы сейчас здесь делаем ремонт, никак не мешая процессу оказания медицинских услуг?» — поинтересовался Дмитрий Азаров.

Главврач пояснил, что для проведения работ здание полностью освободили. «Отделение женской консультации перевели на свободные площади в соседний корпус, гинекологическое отделение объединили с хирургией, уплотнили, терапию перевели к кардиологии. Пока все совместно функционирует в соседнем корпусе», — рассказал он. 

После завершения ремонта на втором этаже будут размещаться самые современные операционные блоки, предусмотрены пять операционных для гинекологии, хирургии, травматологии. Другую половину второго этажа займет реанимационное отделение. Главврач отметил, что в первую очередь при ремонте предусмотрели проведение кислорода. «Кислород, большое спасибо вам, провели, — обратился он к Дмитрию Азарову. — В первую очередь кислород сделали, а теперь уже все приводим в порядок. На третьем этаже тоже перепланировали помещения». 

В корпусе заменят окна, двери, капитально отремонтируют стены и потолки, перегородки, полы, кровлю, внутренние системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации, электроснабжения. Также заменят лифты. Полностью закончить работы планируется в ноябре текущего года.  

Глава региона обратил внимание на вопрос оснащения отделения больницы оборудованием и дал поручение ускорить эту работу.

 

Фото: Ольга Павловская

Теги: Дмитрий Азаров

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