Дмитрий Азаров принял участие в форуме партийного актива «Единой России» в Тольятти

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В среду, 12 июля, в Тольятти прошел форум партийного актива тольяттинского местного отделения партии «Единая Россия». Среди главных тем – перспективные направления развития города, реализация новых общественных инициатив и поддержка кандидатов от партии на предстоящих выборах депутатов городской думы. В пленарном заседании принял участие член Высшего Бюро партии, секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

В начале встречи Дмитрий Азаров напомнил, что в начале месяца в Самаре прошла региональная партконференция в рамках форума гражданских инициатив. На ней в живой дискуссии участники совместно определили ключевые направления работы и выявили проблематику по самым волнующим темам.

«По целому ряду направлений мы получили очень важные и своевременные предложения. Надеюсь, и сегодняшний форум уже дал пищу для размышлений и очень точные советы по корректировкам усилий и местной власти, и в работе местного отделения «Единой России», - сказал секретарь реготделения.

Он особо отметил: Президент России всегда держит в фокусе внимание, как развивается Тольятти.

«Горжусь, что мы можем называть Тольятти городом президентской поддержки, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Даже на нашей встрече с Владимиром Владимировичем, которая прошла весной, первый вопрос Президента был: «Как дела на АВТОВАЗе, как дела в Тольятти?» И, конечно, те изменения, которые в городе произошли: и строительство новых детских садов, и капитальный ремонт школ, больниц, благоустройство дворов и общественных пространств, и новая набережная, и новые больницы и поликлиники – все это было бы, конечно, невозможно без поддержки нашего Президента, нашего лидера – Владимира Владимировича Путина. И то, что Президент в фокусе внимания держит происходящее в городе, ко многому обязывает».

Дмитрий Азаров констатировал, что тольяттинцев всегда отличала высокая активность. Это было заложено с момента рождения города и сохраняется до сих пор.

«Я этому очень рад. Она никуда не делась, не пропала и за те непростые годы, которые Тольятти прошел при трансформации экономики городского округа. Здесь люди не сложили руки, не опустили крылья. Есть и масштаб мышления, и энергия, и внутренний драйв и желание менять этот мир к лучшему», - подчеркнул секретарь реготделения «ЕР».

В форуме «ЕР» приняли участие кандидаты в депутаты гордумы, который прошли фильтр предварительного голосования и заручились поддержкой сотен избирателей, и не только сторонников «Единой России».

«Благодаря их активности по многим вопросам удалось привлечь внимание местной власти, главы города и районов, управляющих компаний. Уже на этом этапе кое-что удалось им сделать, потому что есть активность, гражданская позиция, самое главное, есть энергия позитивных преобразований. Это точно неравнодушные люди», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди кандидатов «ЕР» в городской парламент не только опытные политики, но и те, кто впервые будет участвовать в выборной кампании. Один из них – победитель предварительного голосования по округу №33, участник СВО, ветеран боевых действий, председатель попечительского совета СРОО «Возвращение» Александр Шарков.

В своем выступлении перед однопартийцами он обозначил основные задачи организации по поддержке военнослужащих и озвучил проекты по развитию СРОО «Возвращение». Один из них, по его словам, очень актуален.

«В наших планах привлечь инвестиции в создание центра протезирования и реабилитации участников СВО. С такой просьбой обратились мои сослуживцы. Концепция проекта подразумевает создание мастерской протезирования нижних конечности с использованием современных технологий, что позволяет снизить стоимость протезов в три раза», - поделился Александр.

Также планируется создать школу по реабилитации после протезирования, где будет оказываться всестороння поддержка инвалидов боевых действий и ветеранов.

Заместитель главного врача тольяттинской городской клинической больницы №1 Олег Сакеев будет бороться за мандат депутата в избирательном округе №1. Он отметил: в здравоохранении много сделано, но это не повод расслабляться.

«Изменения на самом деле колоссальные. Это касается и борьбы с коронавирусной инфекцией, и возведения медучреждений, и цифровизации. Совсем недавно регион посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко и высокого оценил уровень здравоохранения в Самарской области. Но впереди у нас много работы, и она должна вестись командно и в тесном диалоге с людьми. Считаю это главной своей задачей», - отметил медик.

Олег Сакеев от имени медицинского сообщества и жителей Тольятти обратился к Дмитрию Азарову с предложение присвоить ТГКБ №1 имя заслуженного врача России Виталия Гройсмана, который долгие годы ее возглавлял. Он ушел из жизни 7 июля 2023 года. Дмитрий Азаров отметил, что поддерживает предложение.

«Я рад, что она появилась не в каком-то чиновничьем кабинете, а что она от идет от людей – людей благодарных», - сказал Дмитрий Азаров.

По словам главы города Николая Ренца, среди победителей предварительного голосования «Единой России» - представители различных профессий и очень активные люди. Все они нацелены на то, чтобы город менялся.

«Я вижу, у них горит огонь в глазах, они стремятся себя проявить. Наших молодых коллег также отличает способность работать в команде. Поэтому «Единой России» не стыдно будет выдвинуть этих людей на выборах», - констатировал он.

В подтверждении этих слов кандидаты обозначили свои инициативы и назвали проблемные места в образовании, кадровой политике, благоустройстве, строительстве транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сфере. Каждая инициатива – результат работы с жителями.

На этом аспекте особый акцент сделал и Дмитрий Азаров.

«Если мы, я обращаюсь в первую очередь к своим товарищам по партии, будем забывать советоваться с людьми, принимая решение, то с большой долей вероятности мы допустим ошибку. Мы просто будем концентрировать свои усилия не на тех вопросах, которые реально людей беспокоят, волнуют. Мы с вами работаем по-другому, и во многом именно это отличает «Единую Россию». Постоянная связь должна сохраняться. И проводниками между обществом, органами местного самоуправления являются активные партийцы», - резюмировал секретарь реготделения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"