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Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии НОЦ на базе центра одаренных детей

29 января 2021 14:49
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Дмитрий Азаров пригласил в Совет попечителей центра одаренных детей «Вега» Юрия Башмета и Тагира Хайбуллаева.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание попечительского совета центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

Участники совещания, среди которых депутаты, ректоры самарских вузов, руководители промпредприятий и технопарков, известные спортсмены, обсудили первые достижения центра и перспективы развития.

Выстраивание эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей – одна из важнейших задач на государственном и региональном уровне. «Создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка крайне важно для опережающего развития региона. Это одна из национальных целей нашей страны, обозначенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Очень важно дать детям возможность проявить свои таланты, устремления, найти дело по душе, востребованную и интересую специальность. В наших силах – сделать ребенка счастливым и сейчас, и в будущем, позаботиться о создании возможностей для его самореализации, – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале встречи. – Уверен, что наши усилия оправдаются, потому что уже завтра эти удивительные дети станут драйверами развития нашего региона и всей страны. И таких примеров, к счастью, уже много, когда дети, раскрыв свои таланты при помощи государства и взрослых, показывают замечательные результаты в различных отраслях: науке, технике, образовании, здравоохранении, творчестве».

Глава региона поблагодарил всех попечителей за особое внимание и активное участие в жизни центра «Вега». Совсем недавно своё согласие войти в состав совета дали руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. 

«Юрий Абрамович много делает в нашем регионе для раскрытия талантов одаренных детей, за что я ему благодарен, – отметил Губернатор. – Также хочу поблагодарить олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Тагира Хайбулаева за то, что он дал согласие войти в совет. Уверен, своим примером он будет не только вдохновлять ребят на здоровый образ жизни, на успехи и достижения, но и даст новые идеи для развития центра».

Напомним, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» был основан в августе 2019 года по модели Образовательного центра «Сириус» на базе Центра одаренных детей. В сентябре структурное подразделение уже начало работать по трем ключевым направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт». По каждому из них созданы профильные смены.

В прошлом году более 1300 человек прошли обучение в 40 сменах. Образовательные программы рассчитаны на 14-21 день и включают в себя как занятия по профилю, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи.

Сегодня в Центре на регулярной основе обучаются 200 воспитанников, в том числе 80 – участники профильных смен структурного подразделения «Вега».

В 2019 году областное министерство образования и науки подало заявку на оснащение центра «Вега», которая была одобрена. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в течение прошлого года отремонтировали помещения и закупили более 3 тысяч единиц нового оборудования. Это позволило создать 7 научно-исследовательских лабораторий, в том числе по проведению химических, физических, медико-биологических, научно-технических экспериментов. Кроме того, созданы кабинеты для наблюдательной астрономии, робототехники, проектирования и аэродинамических исследований, IT-технологий.

«Впервые в регионе любой школьник имеет доступ к высокотехнологичному уникальному оборудованию – рентгенографический комплекс, атомно-силовой микроскоп, комплекс фракционной перегонки, спектрофотометр и многое другое», – подчеркнул министр образования региона Виктор Акопьян.

Воспитанник центра Иван Симоненко из лаборатории физических экспериментов в режиме ВКС продемонстрировал работу на новом оборудовании. «С помощью современного оборудования мы изучаем рельефные, электромагнитные свойства, показатели прочности материалов, в данный момент – кремниевой пластины, – рассказал он. – Без такой техники невозможно реализовать аддитивные технологии».

Воспитанники центра также продемонстрировали членам попечительского совета возможности химической и медико-биологической лабораторий. Ребята в один голос говорят - о таких возможностях еще недавно и не мечтали, а сейчас активно постигают высокие технологии.  «Рад, что сегодня существующего оборудования хватает для реализации намеченных вами планов. Мы готовы и дальше создавать дополнительные условия для вас, – обратился Дмитрий Азаров к воспитанникам центра. – Я вижу, что вы созидатели, потому что стремитесь к знаниям. Я хотел бы пожелать, чтобы в вашей проектной деятельности вы не забывали о том, что все должно иметь практическое значение и быть полезно людям». 

Такая подготовка детей со школьной скамьи позволит им заниматься серьёзными научными исследованиями уже во время учебы в вузах региона, которые сегодня входят в консорциум Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». «Сегодня наш НОЦ объединяет вузовское сообщество уже девяти регионов и имеет индустриальных партнеров в лице крупных корпораций и компаний нашей страны, – отметил Губернатор. – Надеюсь, что к моменту вашего поступления в университеты мы сделаем еще целый ряд очень важных шагов для того, чтобы качество образования и научной работы во всех университетах вышло на более высокий уровень».

В ходе попечительского совета было принято решение создать на базе «Веги» малую академию Научно-образовательного центра. «Идея хорошая, ее необходимо спроецировать на те направления, задачи, которые определены и решает «большой» НОЦ», – отметил президент Самарского университета Виктор Сойфер.

«Центр «Вега» может заниматься любыми направлениями, но, если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки»,- отметил Губернатор.

Редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова поддержала предложение о начале обучения, работы с одаренными детьми, начиная с 7 класса, а не 8-го, как сейчас. «Эта тенденция активно сейчас развивается. Тем более, что школьники начинают изучать физику, химию именно с этого возраста», – отметила она.

Отдельным направлением работы «Веги» является спорт, здесь реализуется несколько образовательных программ по футболу и дзюдо. Отбор ребят ведется на основе федерального проекта «Центр спортивного тестирования». Сейчас проходит его апробация в 8 субъектах страны. В их числе и Самарская область, которая стала единственной тестовой площадкой в ПФО.

Руководитель областного министерства спорта Андрей Харин предложил наращивать количество выездных тестирований. Это позволит выявлять больше талантливых детей и привлекать их к обучению в центре «Вега». «Создана прекрасная стартовая площадка, которая даст детям возможность подготовиться и показать хорошие результаты на соревнованиях и первенствах различного уровня», – отметил он и вышел с инициативой увеличить число видов спорта, которыми занимаются в «Веге», например, включить шахматы и бокс.

Члены попечительского совета идею поддержали. «В Самарской области значительное внимание уделяется развитию физкультуры и спорту высших достижений. В регионе заложены хорошие традиции, есть много чемпионов. Существующие программы, которые созданы в центре одаренных детей, помогают ребятам встретиться с известными спортсменами, принять участие в тренировках известных команд. Очень рад, что у ребят есть возможность заниматься спортом. Уверен, что кто-то из них поднимется на олимпийский пьедестал, но главное – они поймут значимость спорта в повседневной жизни. При такой поддержке ребята добьются успеха, главное дать им возможность», – подчеркнул Тагир Хайбулаев.

Что касается образовательных программ центра по направлению «Искусство», министр культуры региона Борис Илларионов предложил увеличить количество смен и часов для обучения детей. Необходимо также расширять взаимодействие с творческими коллективами региона.

По итогам заседания попечительского совета все озвученные предложения были одобрены и внесены в протокол для дальнейшей реализации, передает пресс-служба облправительства.

 

 

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