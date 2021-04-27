Дмитрий Азаров и председатель РСМ Павел Красноруцкий обсудили развитие молодежной политики в губернии

86

Во вторник, 27 апреля, губернатор​ Дмитрий Азаров​ встретился с председателем общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (РСМ)​ Павлом Красноруцким.

«Я рад приветствовать вас на Самарской земле. Важно, что у нас развивается сотрудничество по разным направлениям – волонтерство, студенческое творчество, движение КВН. Целый ряд проектов сегодня самым активным образом совместно реализуются на территории региона. Знаю, Российский Союз Молодёжи многое делает и для воспитания истинного патриотизма»,​ – отметил Дмитрий Азаров.

Павел Красноруцкий рассказал Губернатору о деятельности РСМ на территории региона:​ «Мы придаём большое значение работе с молодежью в малых городах, селах, поселках. Большое внимание уделяем системе профессионального образования, волонтерскому движению, которое также получило у вас широкое развитие. Также реализуем лидерские проекты, программу студенческого самоуправления. Такие проекты способствуют формированию у молодежи определенных качеств, организаторских, управленческих задатков».

В ходе встречи Глава региона отметил важность волонтерской работы и рассказал о планах по разработке системы поддержки добровольческих инициатив, активной молодежи:​ «Недавно встречался с волонтерами и поручил проработать дополнительные преференции для волонтеров. Сейчас мы уже начисляем дополнительные баллы при поступлении в вузы за активную общественную деятельность по разным направлениям. Хотим разработать региональную систему поддержки активной молодежи. Будем рады, если подскажете передовой опыт, мы не боимся учиться».

В регионе уже многое делается для поддержки талантливой молодежи, причем как учащихся вузов, так и ссузов. «Еще в 2019 году мы значительно укрепили и материально-техническую базу, и уровень финансирования ссузов. Считаем, что внимание здесь должно быть колоссальным. Президент​ Владимир Владимирович Путин​ об этом сказал в Послании, – подчеркнул Дмитрий Азаров. –​ Еще одно новшество, которое признано успешным кейсом на федеральном уровне – это поддержка молодых профессионалов. Мы определили перечень самых востребованных профессий, в которых заинтересован регион, и ежемесячно производим доплаты молодым специалистам».

Кроме того, по поручению Губернатора при каждом СПО создан попечительский совет, в который входят представители крупнейших промпредприятий региона. Они принимают участие в разработке учебной программы, закупают оборудование, причем именно такое, на котором студентам в дальнейшем придется работать на предприятиях.

Павел Красноруцкий отметил, что опыт Самарской области очень интересен, и отметил, что этому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание на федеральном уровне:

«Сейчас большое внимание уделяем именно системе среднего профессионального образования. В этой связи у нас тоже есть ряд предложений. У меня с​ Сергеем Сергеевичем Кравцовым​ был уже разговор, договорились, что особо будем поддерживать проекты студентов ссузов».

Директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»​Кристина Гнатюк​ рассказала о тренинговой смене, посвященной студенческой весне, которая пройдет на Самарской земле в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году. Губернатор напомнил, что в прошлом году форум провели в формате онлайн. В этом году планируется совместить оба варианта проведения, чтобы желающие принять участие в «iВолге» выбрали удобный для себя формат. Дмитрий Азаров пригласил Павла Красноруцкого принять участие в форуме и обсудить новые идеи молодежных проектов.

Павел Красноруцкий сказал, что хорошо знаком с форумом «iВолга» и постарается принять участие в нем в этом году. Также он отметил, Союз и РЖД планируют в сентябре этого года провести творческий фестиваль для работающей молодежи.

«Учитывая, что принят новый закон РФ о молодежи, где возрастная планка молодежи поднята до 35 лет, развиваем потенциал Российской студенческой весны именно на категорию работающей молодежи», –​ рассказал Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров предложил в преддверии первого такого всероссийского фестиваля на площадке «iВолги» обсудить новый закон, все преимущества, которые он дает.

Кроме того, на встрече зашла речь о патриотическом воспитании молодежи, работе по сохранению истории и культуры страны. В частности, о качестве информации, которая представлена в школьных учебниках по истории. В своем послании Президент страны отметил, что в некоторых учебных пособиях история страны представлена недостоверно, и поручил исправить ситуацию.

«Эту тему я ранее поднимал на Комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляю, и на совещании с Правительством, потому что эта проблема действительно есть. Мы отправляли предложения насчет учебников по истории, и очень рад был услышать, что они нашли отражение в Послании,​ – отметил Дмитрий Азаров.​ –​ Павел Павлович, давайте объединим усилия в этом вопросе. Ситуацию надо доводить до логического завершения – исполнения поручения Президента».

По итогам встречи стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Самарской области.

Заключенное Соглашение направлено на поддержку молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Самарской области, и предусматривает несколько основных направлений совместной работы – по патриотическому воспитанию молодежи, развитию и поддержке молодежного творчества, вовлечению молодежи в социальную практику, по развитию социальных инициатив у молодежи, а также содействие профессиональной занятости молодежи и их поддержке в малых городах и поселениях региона.