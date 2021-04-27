Я нашел ошибку
Главные новости:
Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.
В ТТУ Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников
По итогам встречи стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Самарской области.
Дмитрий Азаров и председатель РСМ Павел Красноруцкий обсудили развитие молодежной политики в губернии
Дмитрий Азаров вручил награды победителям фестиваля.
В МТЛ-Арена состоялся гала-концерт областного фестиваля «Самарская студенческая весна – 2021»
Потребовалась помощь спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области.
В Самаре под обломками бетонной крыши гаража погиб мужчина
Приговор не вступил в законную силу.
Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии за смерть девушки во время стрима
Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Общественный центр Сбера позволит жителям СО бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.
Первый в России Общественный центр Сбера открыли в Самаре
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров и председатель РСМ Павел Красноруцкий обсудили развитие молодежной политики в губернии

27 апреля 2021 22:29
86
По итогам встречи стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Самарской области.

Во вторник, 27 апреля, губернатор​ Дмитрий Азаров​ встретился с председателем общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (РСМ)​ Павлом Красноруцким.

«Я рад приветствовать вас на Самарской земле. Важно, что у нас развивается сотрудничество по разным направлениям – волонтерство, студенческое творчество, движение КВН. Целый ряд проектов сегодня самым активным образом совместно реализуются на территории региона. Знаю, Российский Союз Молодёжи многое делает и для воспитания истинного патриотизма»,​ – отметил Дмитрий Азаров.

Павел Красноруцкий рассказал Губернатору о деятельности РСМ на территории региона:​ «Мы придаём большое значение работе с молодежью в малых городах, селах, поселках. Большое внимание уделяем системе профессионального образования, волонтерскому движению, которое также получило у вас широкое развитие. Также реализуем лидерские проекты, программу студенческого самоуправления. Такие проекты способствуют формированию у молодежи определенных качеств, организаторских, управленческих задатков».

В ходе встречи Глава региона отметил важность волонтерской работы и рассказал о планах по разработке системы поддержки добровольческих инициатив, активной молодежи:​ «Недавно встречался с волонтерами и поручил проработать дополнительные преференции для волонтеров. Сейчас мы уже начисляем дополнительные баллы при поступлении в вузы за активную общественную деятельность по разным направлениям. Хотим разработать региональную систему поддержки активной молодежи. Будем рады, если подскажете передовой опыт, мы не боимся учиться».

В регионе уже многое делается для поддержки талантливой молодежи, причем как учащихся вузов, так и ссузов. «Еще в 2019 году мы значительно укрепили и материально-техническую базу, и уровень финансирования ссузов. Считаем, что внимание здесь должно быть колоссальным. Президент​ Владимир Владимирович Путин​ об этом сказал в Послании, – подчеркнул Дмитрий Азаров. –​ Еще одно новшество, которое признано успешным кейсом на федеральном уровне – это поддержка молодых профессионалов. Мы определили перечень самых востребованных профессий, в которых заинтересован регион, и ежемесячно производим доплаты молодым специалистам».

Кроме того, по поручению Губернатора при каждом СПО создан попечительский совет, в который входят представители крупнейших промпредприятий региона. Они принимают участие в разработке учебной программы, закупают оборудование, причем именно такое, на котором студентам в дальнейшем придется работать на предприятиях.

Павел Красноруцкий отметил, что опыт Самарской области очень интересен, и отметил, что этому вопросу сейчас уделяется повышенное внимание на федеральном уровне:
«Сейчас большое внимание уделяем именно системе среднего профессионального образования. В этой связи у нас тоже есть ряд предложений. У меня с​ Сергеем Сергеевичем Кравцовым​ был уже разговор, договорились, что особо будем поддерживать проекты студентов ссузов».

Директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга»​Кристина Гнатюк​ рассказала о тренинговой смене, посвященной студенческой весне, которая пройдет на Самарской земле в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году. Губернатор напомнил, что в прошлом году форум провели в формате онлайн. В этом году планируется совместить оба варианта проведения, чтобы желающие принять участие в «iВолге» выбрали удобный для себя формат. Дмитрий Азаров пригласил Павла Красноруцкого принять участие в форуме и обсудить новые идеи молодежных проектов.

Павел Красноруцкий сказал, что хорошо знаком с форумом «iВолга» и постарается принять участие в нем в этом году. Также он отметил, Союз и РЖД планируют в сентябре этого года провести творческий фестиваль для работающей молодежи.

«Учитывая, что принят новый закон РФ о молодежи, где возрастная планка молодежи поднята до 35 лет, развиваем потенциал Российской студенческой весны именно на категорию работающей молодежи», –​ рассказал Павел Красноруцкий.

Дмитрий Азаров предложил в преддверии первого такого всероссийского фестиваля на площадке «iВолги» обсудить новый закон, все преимущества, которые он дает.

Кроме того, на встрече зашла речь о патриотическом воспитании молодежи, работе по сохранению истории и культуры страны. В частности, о качестве информации, которая представлена в школьных учебниках по истории. В своем послании Президент страны отметил, что в некоторых учебных пособиях история страны представлена недостоверно, и поручил исправить ситуацию.

«Эту тему я ранее поднимал на Комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляю, и на совещании с Правительством, потому что эта проблема действительно есть. Мы отправляли предложения насчет учебников по истории, и очень рад был услышать, что они нашли отражение в Послании,​ – отметил Дмитрий Азаров.​ –​ Павел Павлович, давайте объединим усилия в этом вопросе. Ситуацию надо доводить до логического завершения – исполнения поручения Президента».

По итогам встречи стороны также подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Самарской области.

Заключенное Соглашение направлено на поддержку молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Самарской области, и предусматривает несколько основных направлений совместной работы – по патриотическому воспитанию молодежи, развитию и поддержке молодежного творчества, вовлечению молодежи в социальную практику, по развитию социальных инициатив у молодежи, а также содействие профессиональной занятости молодежи и их поддержке в малых городах и поселениях региона.

 

Теги: Дмитрий Азаров РСМ 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021, 19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента:... Политика
142
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021, 10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Президент РФБ Андрей Кириленко отметил большие успехи в развитии самарского баскетбола. Спорт
395
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
24 апреля 2021, 14:16
Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Политика
1477
В центре внимания
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021  19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Политика
146
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
279
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
295
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
321
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
617
Весь список