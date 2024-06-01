В Тольятти сотрудники ППС раскрыли кражу из сетевого магазина

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В полицию Тольятти поступило заявление от директора одной из торговых организаций о хищении алкогольной продукции на сумму порядка 15 тысяч рублей.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе 19-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, вину в содеянном признал, и пояснил сотрудникам полиции, что в ночное время путем отжатия входной двери, проник в магазин и похитил алкоголь. По словам подозреваемого, алкоголь он продал неизвестному мужчине на улице, денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».