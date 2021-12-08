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Депутат Госдумы Владимир Гутенев передал Самарской областной станции переливания крови рециркуляторы

8 декабря 2021 14:30
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Они помогут обезопасить доноров и работников учреждения.

Пять рециркуляторов воздуха сделают атмосферу Самарской станции переливания крови чище и безопаснее. По поручению первого вице-президента Союза машиностроителей России, Председателя Комитета ГД по промышленности и торговле Владимира Гутенева (фракция «Единая Россия») подарок медучреждению доставили представители Самарского регионального отделения СоюзМаш.

«Мы продолжаем поддержку акции "Мы вместе" - оказываем различную помощь тем, кто в ней нуждается. Предприятия оборонно-промышленного комплекса всегда откликаются на наши просьбы и предоставляют медицинскую технику, которую производят в рамках диверсификации ОПК. В этот раз на наш призыв помочь откликнулось АО «УКБП», передав бактерицидные рециркуляторы воздуха, которые крайне нужны медицинским учреждениям», - отметил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

«Акция "Мы вместе" должна развиваться и приобретать все больше поклонников. Только вместе мы победим все трудности, преодолеем все невзгоды», - подчеркнул он.

Директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов отметил, что подарок нужный, своевременный, который поможет усилить безопасность доноров и работников. 

«Служба крови Самарской области благодарит Союз машиностроителей России и лично Владимира Гутенева за этот подарок. Мы вкладываем достаточно много средств в обеспечение безопасности доноров, работников службы и это послужит важным дополнительным элементом в этой системе борьбы», - поблагодарил депутата Госдумы руководитель мед учреждения.

Напомним, что ранее Владимир Гутенев передал Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей. Госпиталь был перепрофилирован в инфекционный и оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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