15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде присвоено звание гвардейской

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Президент РФ Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, передает ТАСС.

"Постановляю присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее "15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в документе.

Отмечается, что бригада получила это наименование за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада - единственная миротворческая бригада в ВС РФ. Она входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и располагается в Самарской области.

В 2018 году указом президента РФ Владимира Путина бригаде было присвоено почетное наименование "Александрийская" в честь 5-го гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.

Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС