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Жители Самары стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом

19 января 2022 12:31
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Жители Самары стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом

В начале 2022 года россияне активно занимались онлайн-шопингом и приобретали товары для занятий спортом. Спрос на горнолыжную одежду вырос на 67%, атрибуты для посещения бассейна стали покупать на 65% чаще, а экипировка для единоборств стала популярнее на 28%. Об этом свидетельствуют данные Lamoda, онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. Эксперты компании проанализировали потребительское поведение пользователей с 1 по 9 января 2022 относительно аналогичного периода в прошлом году. 
 
Также пользователи активно покупали экипировку для занятий баскетболом (+42%), футболом (+37) и теннисом (+21%). 
 
Женщины стали в два раза чаще приобретать одежду для занятий плаванием и в полтора раза  — экипировку для занятий теннисом. Тем не менее, самой популярной спортивной категорией среди женщин стала одежда для фитнеса. У мужчин в топе также оказалась одежда для посещения спортивного зала, но одной из самых растущих категорий по отношению к аналогичному периоду прошлого года стала одежда и обувь для занятий футболом — ее стали покупать в полтора раза чаще. 
 
Самыми популярными баскетбольными товарами стали кроссовки и спортивные шорты. В категории “фитнес” чаще всего приобретали носки, кроссовки и тайтсы; “плавание” — сланцы и купальники; “единоборства” — боксерские перчатки и футболки; “горные лыжи” — горнолыжные брюки и балаклавы; “волейбол” — спортивные костюмы и кроссовки. 
 
Жители Москвы более чем два в раза чаще стали приобретать товары для занятий горными лыжами — спрос на них вырос на 113%. Популярностью среди петербуржцев в этом январе пользовались товары для плавания (+125%). Пользователи из Краснодарского края почти в полтора раза чаще приобретали футбольную одежду и экипировку. А жители Ростовской и Самарской областей стали чаще приобретать одежду для занятий фитнесом, рост спроса на такие товары составил 37% и 28% соответственно.  

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