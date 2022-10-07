Жители Самары примут участие в реалити телеканала «Суббота!»

133

На «Субботе!» стартовали новые выпуски кулинарного реалити «Моя жена рулит». Соведущим актрисы Марины Федункив стал известный шеф-повар Артем Мартиросов.

Артем Мартиросов: «До того, как стать ведущим проекта, я попробовал себя в качестве участника. Уже тогда стало понятно, что это позитивное, приятное и полезное шоу. Уверен, что некоторые лайфхаки, которые я раскрою, помогут телезрителям попробовать что-то новое в кулинарии. Я понимаю, что как профессиональный повар могу приготовить много всего, но наши участники не работают в ресторанах, поэтому я старался придумать для них несложные блюда».

В новом выпуске участие примут Мария и Роман Егошины из Самары. Мария работает в Министерстве транспорта, Роман — на предприятии, выпускающем космические ракеты. Пара вместе уже 10 лет. Если выиграют — деньги потратят на ремонт.

Удалось ли семье Егошиных повторить рецепт шеф-повара и выиграть 100 тысяч рублей, можно увидеть 9 октября в 23:00 на телеканале «Суббота!».

«Моя жена рулит» — кулинарное реалити, в котором мужчины готовить сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Пара, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз. На кухне будет жарко, ведь на кону не только приз, но и отношения супругов.