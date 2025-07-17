Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»

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До 14 сентября открыта регистрация на второй сезон народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Он будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

Для того, чтобы принять участие, соберите команду из 4 и более человек — представителей трех поколений семьи, создайте семейный аккаунт и заполните анкеты на сайте этосемейное.рф, выполняйте увлекательные задания — от кулинарных испытаний до спортивных баталий и поиска семейных корней.

В этом сезоне главных призов будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.