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Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»

17 июля 2025 12:51
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Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»

До 14 сентября открыта регистрация на второй сезон народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

Он будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

 Для того, чтобы принять участие, соберите команду из 4 и более человек — представителей трех поколений семьи, создайте семейный аккаунт и заполните анкеты на сайте этосемейное.рф, выполняйте увлекательные задания — от кулинарных испытаний до спортивных баталий и поиска семейных корней.

 В этом сезоне главных призов будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Теги: Акценты В центре внимания

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