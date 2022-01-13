Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу в честь старого Нового года

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Московский музей Победы подготовил онлайн-программу в честь старого Нового года. 13 и 14 января зрителей ждут виртуальные экскурсии и зимние мастер-классы. К мероприятиям можно присоединиться на сайте музея (https://victorymuseum.ru/ playbill/events/onlayn- programma-v-chest-starogo- novogo-goda/ ).

Две онлайн-экскурсии посвящены празднованию Нового года во время Великой Отечественной войны. Первый видеоролик перенесет посетителей на выставку «Елка Победы». Интернет-пользователи увидят около 60 раритетов из фондов Музея Победы, в том числе подлинные ёлочные игрушки и новогодние украшения конца 1930-1940-х годов. Во время второй передачи виртуальным посетителям расскажут, как встречали Новый год красноармейцы. Ведь во время Великой Отечественной войны этот праздник приобрел особое значение — он стал для солдат символом мирной счастливой жизни. Гостям покажут, какие новогодние подарки обычно отправляли на фронт. Например, продемонстрируют аутентичные сладости — популярные еще с начала ХХ века карамельные конфеты «Раковые шейки», производства Таганрогской кондитерской фабрики, и шоколадные батончики с начинкой, производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н.К. Крупской. Интернет-пользователи также увидят спички-книжки и узнают, почему они появились, а также познакомятся с другой продукцией середины ХХ века.

Юных гостей пригласят на зимние мастер-классы. В ролике «Фронтовые рукавицы» зрителям не только расскажут, какие подарки получали бойцы на фронте, но и предложат смастерить «фронтовые варежки». Для этого потребуются красный и зеленый фетр, красное мулине, ножницы и иголки». Участники мастер-классов также могут ознакомиться с видео, где их научат своими руками мастерить ватные игрушки. Подобные изделия были популярны со времен Великой Отечественной войны до середины 1950-х годов. Во время занятий «Сказочный олень» и «Белый медвежонок» ребятам объяснят, как сделать из полимерной глины елочные игрушки в виде фигурок зверей.