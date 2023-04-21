Жителей Самарской области приглашают стать участниками акции «Окна победы»

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Российское движение детей и молодежи «Движение первых» объявило о старте Всероссийской акции «Окна Победы». Миллионы юных патриотов вместе с родителями украсят окна своих домов и квартир символами Великой Победы.

При этом каждый сможет внести свой вклад и предложить до 23 апреля свои авторские эскизы, которые лягут в основу патриотических трафаретов. Лучшие работы в преддверии 9 мая будут доступны на официальном сайте «Движения первых».

«Акция «Окна Победы» известна всем. Впервые она состоялась в 2020 году и стала в условиях самоизоляции настоящим символом стойкости и желания во что бы то ни стало поздравить и поблагодарить ветеранов за Победу. В этом году «Движение первых» станет флагманом акции. Наши ребята – настоящие патриоты, правнуки победителей, будущее России – они не только хранят помять о героях своих семей, но и готовы поделиться творческим подходом к празднованию Дня Победы, в том числе, перед лицом новых вызовов», - подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

К акции Движения могут присоединиться не только школьники и студенты колледжей, которые вместе с педагогами украсят окна своих учебных заведений, но и все желающие. В частности, подготовиться таким оригинальным образом к празднованию Дня Победы смогут любые офисы учреждений, организаций и компаний.

«Ребята из «Движения первых» в Самарской области изучают историю Родины, бережно сохраняют память о защитниках Отечества. Уверена, наш регион достойно подготовится к празднику в честь предстоящей 78-й годовщины Великой Победы и на каждом окошке появятся символы героических действий, а события минувших лет вновь найдут отклик в сердцах людей», - прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель регионального отделения РДДМ в Самарской области.

Работы принимаются до 23 апреля 2023 года на электронную почту trafaret2023@rddm.team. Они будут оцениваться по соответствию тематике, оригинальности, лаконичности, качеству изображения, аккуратности исполнения. Самое важное, отмечают организаторы, – в предложенном варианте должно быть пространство для изготовления трафарета.

Участники акции смогут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #РДДМ63, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды #ОкнаПобеды63.