Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – ИТ»

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Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий. Принять участие в конкурсе может любой желающий житель Самарской области в возрасте от 12 лет – для участия достаточно подать заявку на сайте.

Основные цели конкурса «Моя профессия – ИТ» – популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс «Моя профессия – ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«В этом сезоне конкурса «Моя профессия – ИТ» планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта. Спасибо всем партнерам, кто уже подключился к проекту и, конечно, спасибо каждому участнику – за то, что выбираете развиваться и делать лучше нашу страну. Истории участников проекта – пример того, как важно не сдаваться и верить в то, что делаешь. Кто-то ежегодно участвует в конкурсе, не попадая в число победителей, при этом, благодаря знакомству с такими же неравнодушными сверстниками, прокачивает свои навыки, получает новые знания, собирает команды, в конечном итоге добивается своих целей и побеждает. Кто-то, участвуя в конкурсе, находит для себя партнеров и инвесторов для реализации своих проектов. Таким образом для ребят открываются новые возможности для личного роста и развития своей команды», – рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

К участию в конкурсе приглашают молодых людей из Самарской области, заинтересованных в ИТ-сфере: дизайнеров, разработчиков, тестировщиков, аналитиков и других. Организаторами предусмотрены два основных направления конкурса: «Школьники» – для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» – для команд от трех до пяти человек – студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет.

После регистрации участникам конкурса предстоит пройти образовательный курс по трем направлениям: дизайн, разработка, менеджмент, а также пройти тестирование, которое позволит выявить уровень профильных компетенций. По итогам обучения и тестирования участники, показавшие наиболее высокие результаты, получат возможность попасть на очные региональные этапы, поработать в командах, решая кейсы от представителей государства и бизнеса, а также получить поддержку от компетентных экспертов в сфере ИТ.

Перед командами будет стоять задача в среднем за 48 часов разработать прототипы решений для реальных бизнес-кейсов от партнеров конкурса. Основной фокус при постановке кейсовых заданий будет направлен на развитие отечественного софта и приоритетных отраслей с применением современных ИТ-технологий, таких как искусственный интеллект, ГИС, кибербезопасность и другие. Очный хакатон дает участникам уникальную возможность напрямую общаться с экспертами, находить наставников, прокачивать практические навыки в интенсивном режиме. Такой формат не только помогает в решении кейсов, но и способствует профессиональному росту и нетворкингу.

Топ сильнейших команд региональных этапов будет приглашен к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.

«В этом сезоне «Моя профессия – ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурс выходит на новый уровень и охватит все регионы страны. Теперь еще больше ребят получат возможность проявить свои таланты, развиваться и воплощать свои идеи в жизнь. Сегодня конкурс – это не просто про выбор профессии. Это сообщество молодых талантов, которые уже сейчас своими идеями и проектами помогают строить технологическое будущее. Здесь рождаются будущие ИТ-лидеры России. Чтобы такие изменения стали масштабными, мы приглашаем регионы, команды и всех, кто работает со школьниками и молодежью, присоединиться к нам. Вместе мы создадим возможности для молодого поколения регионов – стать частью ИТ-сообщества страны!» – отметил руководитель Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мичил Стручков.

Конкурс выступает драйвером создания и развития собственной ИТ-экосистемы в регионах страны и открывает молодежи путь в цифровой мир, помогает субъектам повысить мониторинг уровня компетенций в области информационных технологий и дает актуальную оценку положения ИТ-образования в регионе. Стимулирует развитие стартапов и технологического предпринимательство в регионе. А также формирует региональную команду с официальным статусом регионального оператора конкурса, включающую базу организаторов, экспертов, трекеров и участников.

В настоящее время команда проекта «Моя профессия – ИТ» активно ведет работу по привлечению региональных операторов со всей страны и приглашает представителей Самарской области присоединиться к новому сезону конкурса.

Конкурс «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» включен в официальный перечень олимпиад и интеллектуальных соревнований на 2024/25 год по направлению деятельности «Наука и образование». Участие в таких мероприятиях помогает школьникам развивать творческие, научные и спортивные способности. Победы и участие в этом конкурсе могут дать дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы.

Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».