Жителей Самарской области приглашают почитать вслух

Я нашел ошибку
Главные новости:
В летний период отмечается рост травм среди детей и подростков, связанный с нарушением ими правил безопасности вблизи потенциально опасных объектов.
Знергетики «Т Плюс» напомнили о детской безопасности в период летних каникул
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
Дмитрий Азаров поручил принять меры по компенсации неудобств автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
Зрителей ждёт показ одной из самых ярких программ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет».
Кинотеатр «Художественный»: 11 июля в 19.30 на улице Ленинградской - выездной показ
В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.
В поселке Субботинский Алексеевского района продолжается возведение нового модульного ФАПа
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 9300 детей.
Продолжается капитальный ремонт детского поликлинического отделения Отрадненской горбольницы
Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов.
В Киргизии результате обрушения ледника турист из Великобритании получил травму ноги
Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки.
Делегация Корпорации малого и среднего предпринимательства провела встречу с бизнесом Самарской области
Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую.
Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров в России
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей Самарской области приглашают почитать вслух

11 июля 2022 14:14
142
В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

23 июля в Самарской области стартует Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

Популярная городская площадка для культурных мероприятий – Самарская областная библиотека для молодежи (г. Самара, пр. Ленина, 14) – приглашает на Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это праздник, который создадут горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.

В день проведения акции библиотека превратится в праздник чтения и место встречи с известными творческими деятелями культуры и чтецами, которые окунут слушателей в мир самых значимых литературных произведений из классики и самых актуальных литературных трудов нашего времени.

Сотни людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух! На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы.

В Самару на Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» прилетит известный российский писатель, журналист Герман Садулаев. Рядом с библиотекой будет оборудована фотозона, где гости смогут запечатлеть себя в декорациях литературных арт-объектов.

23 июля участники-чтецы будут публично декламировать стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений.

Запланировано выступления творческих коллективов, самарских артистов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Так же акция пройдёт на площадках:

• Библиотека народов Поволжья, Самара, ул. Ленинградская, д. 7,
• Самарская областная детская библиотека, Самара, ул. Невская, д. 8,
• Самарская областная библиотека для слепых обособленное структурное подразделение, Самара, ул. Мяги, д. 7,
• Самарский Дворец детского и юношеского творчества, Самара, ул. Куйбышева, 151,
• Самарская областная универсальная научная библиотека, Самара, пр. Ленина, 14А,
• Пространство у библиотеки "БиблиоМаяк", Сызрань, ул. Лазо, 13,
• Музей школы с. Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, село Верхнее Санчелеево, ул. Макарова, д.42.

Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Зарегистрироваться можно здесь.

Обязательно указать данные: ФИО (полностью), возраст чтеца, название произведения, ФИ автора произведения, продолжительность чтения, контактную информацию для связи (сотовый телефон и электронную почту). Лучшие чтецы получат памятные подарки.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.
Подробную программу и анонсы Первого Всероссийского Дня чтения вслух «Живая классика» в Самаре можно в социальных сетях: BOOKCITY | Самарская библиотека для молодёжи (vk.com) https://vk.com/bookcity

Организатор акции Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентский фонда культурных инициатив. Партнеры проекта – театральный институт имени Бориса Щукина. При поддержке глав регионов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по компенсации неудобств автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
65
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
187
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
213
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
9 июля 2022  13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
774
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
788
Весь список