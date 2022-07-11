Жителей Самарской области приглашают почитать вслух

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23 июля в Самарской области стартует Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

Популярная городская площадка для культурных мероприятий – Самарская областная библиотека для молодежи (г. Самара, пр. Ленина, 14) – приглашает на Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это праздник, который создадут горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.

В день проведения акции библиотека превратится в праздник чтения и место встречи с известными творческими деятелями культуры и чтецами, которые окунут слушателей в мир самых значимых литературных произведений из классики и самых актуальных литературных трудов нашего времени.

Сотни людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух! На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы.

В Самару на Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» прилетит известный российский писатель, журналист Герман Садулаев. Рядом с библиотекой будет оборудована фотозона, где гости смогут запечатлеть себя в декорациях литературных арт-объектов.

23 июля участники-чтецы будут публично декламировать стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений.

Запланировано выступления творческих коллективов, самарских артистов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Так же акция пройдёт на площадках:

• Библиотека народов Поволжья, Самара, ул. Ленинградская, д. 7,

• Самарская областная детская библиотека, Самара, ул. Невская, д. 8,

• Самарская областная библиотека для слепых обособленное структурное подразделение, Самара, ул. Мяги, д. 7,

• Самарский Дворец детского и юношеского творчества, Самара, ул. Куйбышева, 151,

• Самарская областная универсальная научная библиотека, Самара, пр. Ленина, 14А,

• Пространство у библиотеки "БиблиоМаяк", Сызрань, ул. Лазо, 13,

• Музей школы с. Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, село Верхнее Санчелеево, ул. Макарова, д.42.

Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Зарегистрироваться можно здесь.

Обязательно указать данные: ФИО (полностью), возраст чтеца, название произведения, ФИ автора произведения, продолжительность чтения, контактную информацию для связи (сотовый телефон и электронную почту). Лучшие чтецы получат памятные подарки.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.

Подробную программу и анонсы Первого Всероссийского Дня чтения вслух «Живая классика» в Самаре можно в социальных сетях: BOOKCITY | Самарская библиотека для молодёжи (vk.com) https://vk.com/bookcity



Организатор акции Первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика» – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентский фонда культурных инициатив. Партнеры проекта – театральный институт имени Бориса Щукина. При поддержке глав регионов.