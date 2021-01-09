Жителей Самарского региона просят воздержаться от походов по рекам.

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На водоемах Самарской области продолжается процесс ледообразования. Это значит, что ходить по ним нельзя. В МЧС назвали самые опасные места, где велик риск провалиться в воду.



- Ледостав наблюдается на реках Сок, Самара, Большой Кинель, Чапаевка. Также ледостав на Волге в районе Тольятти и Сызрани. А в районе Самары и села Зольное - ледостав с полыньями, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.



Отметим, что в прошлом году на воде произошло 58 происшествий, в них погибли 35 человек. Чтобы не допустить трагедий в 2021-м, сотрудники оперативного ведомства призывают жителей региона соблюдать правила безопасности. Так, запрещено выходить на тонкий лед и уж тем более бегать, прыгать или играть на нем. Родителей призывают не оставлять своих детей одних и оградить их от походов на замерзающие водоемы. Также воздержаться от посещения рек и озер просят рыбаков - именно они в погоне за уловом нередко становятся жертвами коварной полыньи, сообщает Сова.инфо.