Житель Самарской области незаконно приобрел химические реагенты для производства взрывчатых веществ

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность Мозгунова Артёма Ивановича, гражданина РФ, причастного к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Установлено, что в период с декабря 2023 года по апрель 2025 года Мозгунов А.И. незаконно приобрел химические реагенты для производства взрывчатых веществ, организовал в хозяйственной постройке на участке рядом с жилым домом, расположенном в Волжском районе Самарской области, незаконное производство взрывчатых веществ, а также осуществлял незаконное хранение боеприпасов.

В ходе обследования жилого помещения сотрудниками УФСБ обнаружены и изьяты изготовленные взрывчатые вещества, предметы и боеприпасы.

Волжским районным судом Самарской области Мозгунов А.И. признан виновным по ч.1 ст.223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и приговорен к лишению свободы на срок 4 года и 1 месяц условно. Приговор вступил в законную силу.