Житель Чапаевска задолжал ребенку 300 тысяч рублей

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Житель г. Чапаевска Самарской области, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, после предупреждения об административной ответственности встал на путь исправления. Мужчина оплатил задолженность в размере 300 тысяч рублей и официально трудоустроился, чтобы денежные средства на содержание ребенка поступали своевременно.

Решение суда о взыскании с местного жителя алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка находилось в отделении судебных приставов г. Чапаевска Самарской области. Выехав по месту регистрации отца, судебным приставам-исполнителям не удалось застать должника дома. Со слов соседей, мужчина появляется дома поздно, так как работает в соседнем городе. Сотрудником Службы неплательщику алиментов была оставлена повестка о явке на прием к судебному приставу.

Прибыв в отделение, судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование о погашении задолженности и разъяснил, чем неприятны последствия уклонения от исполнения судебного решения. В рамках взыскания алиментных платежей сотрудником Службы также вручено требование о беспрепятственном доступе в жилое помещение для проверки имущества и его ареста. Также мужчине пояснили, что за уклонение от исполнения своих родительских обязательств он может быть подвергнут административному наказанию.

После предупреждений сотрудника органа принудительного исполнения мужчина поспешил встать на путь исправления и исправить собственные ошибки. Он не только изыскал и оплатил всю сумму накопленного долга по алиментам, но и официально трудоустроился. По месту его работы судебным приставом-исполнителем направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату для последующих ежемесячных удержаний алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы и дальше будут следить за своевременностью поступления ребенку денежных средств.