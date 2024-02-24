«Женский автопатруль»: девушки в погонах поздравили мужчин-водителей с праздником в Новокуйбышевске

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Вчера прошла праздничная акция «Женский автопатруль». Девушки в погонах поздравили сильную половину человечества с наступающим Днём защитника Отечества.

На дорогах Новокуйбышевска водители-мужчины получили тёплые пожелания от инспекторов и подарки - обложку на документы.

На вопрос: "Какие важные мысли возникают у Вас на дороге, увидев девушку-инспектора Госавтоинспекции?" Мужчины с улыбкой отвечали, что мечтают о том, чтобы их остановили и проверили документы, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.



Фото Евгения Сидорова/ГИБДД СО