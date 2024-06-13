Жара: сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района проводят акцию «Отдых в пути»

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По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Самарском регионе столбик термометра будет держаться на отметке выше 30 градусов. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района на посту ДПС автодороги М-5 «Урал» проводят акцию «Отдых в пути».



На посту ДПС вблизи села Зеленовка при остановке транспортных средств сотрудники полиции вручают водителям, проезжающим транзитом через Самарскую область, профилактические листовки и прохладную минеральную воду. Каждый водитель, легкового или большегрузного транспорта, которому вручались сувенирные бутылки с водой, были очень благодарны сотрудникам ГАИ за полезный подарок. Также дорожные полицейские советовали водителям делать остановку для отдыха в жаркие летние дни. Духота в салоне автомобиля ухудшает общее самочувствие, вызывает негативные психологические реакции, приводит к снижению концентрации внимания и ухудшению реакции.

Сотрудники Госавтоинспекции дают следующие рекомендации по правилам поведения на дорогах в жаркую погоду: как только вы почувствовали недомогание, слабость, головную боль, следует как можно скорее съехать на обочину, выпить воды, выйти на свежий воздух. Ни в коем случае не следует продолжать движение, если вы чувствуете нехватку воздуха, боль в груди или сильную слабость. Подобные симптомы могут быть причиной теплового удара или даже сердечного приступа. Возобновлять поездку можно только в случае, если самочувствие улучшилось.

Сложно спрогнозировать, сколько дорожно-транспортных происшествий удастся избежать проведением подобных акций, но, по словам благодарных водителей, даже 10-минутный отдых вне салона транспортного средства и профилактическая беседа с инспектором Госавтоинспекции заряжает позитивными эмоциями и бодростью на многие километры пути.

Госавтоинспекция рекомендует в жаркие дни обязательно брать с собой в путешествие воду. Особенно важно иметь достаточное количество лекарственных средств в аптечке и прохладительные напитки, если в салоне находятся маленькие дети и взрослые с хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы. В летний период длительные поездки лучше совершать в ночное время либо ранним утром.

Фото: пресс-служба ГАИ СО