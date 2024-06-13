Земельный фонд Самарской области увеличился на 550 гектаров

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На 550 гектаров увеличился земельный фонд потенциальных для жилищного строительства земель Самарской области за пять месяцев текущего года.

Впервые за время реализации проекта «Земля для стройки» перспективные для строительства многоквартирных жилых домов земельные участки выявлены на территории городского округа Октябрьск.

По инициативе администраций Кинельского, Красноярского, Камышлинского и Елховского районов земельный фонд также пополнился земельными участками для целей индивидуального жилищного строительства.

С начала года для целей жилищного строительства заинтересованным лицам предоставлено 163 земельных участка общей площадью 19 гектаров.

Проект «Земля для стройки» реализуется на территории Самарской области с 2020 года по поручениям Президента и Председателя Правительства России. Его цель – выявление земельных участков и территорий, имеющих потенциал для жилищного строительства, и анализ эффективности их использования. Информация отображается на публичной кадастровой карте.

За время действия проекта на территории региона выявлено более 740 земельных участков и территорий, потенциально подходящих для строительства индивидуальных или многоквартирных домов общей площадью более 3,5 тысяч гектаров.

Теперь заинтересованные лица и инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли на платформе ППК, перейдя по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/