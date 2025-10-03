102

1 октября завершился дистанционный этап второго сезона конкурса «Это у нас семейное», за право выйти в полуфинал боролись семейные команды из 89 регионов Российской Федерации и 82 зарубежных стран.

Скоро будут названы имена конкурсантов, которые встретятся на окружных полуфиналах в ноябре 2025 года – апреле 2026 года. Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» 60 семей-победителей получат 5-миллионные сертификаты на улучшение жилищных условий.

Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное», участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек – это почти 200 тысяч семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Наибольшую активность в выполнении заданий проявили следующие регионы: Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Оренбургская область, Свердловская область, Московская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, Нижегородская область.

«Дистанционный этап получился невероятно увлекательным. Семьи выполняли множество разнообразных заданий – от приготовления блюд и спортивных упражнений до создания собственного семейного музея. Творческие, музыкальные, интеллектуальные, спортивные задания – всего более 40 было предложено всем участникам для выполнения, а темой второго сезона нашего проекта стал культурный код России. Кстати, именно задания, посвященные истории и культуре нашей страны, пользовались наибольшей популярностью! Участникам дистанционного этапа необязательно было выполнять все задания, но есть и такие рекордсмены: 371 команда, которая справилась абсолютно со всеми предложенными испытаниями», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Самыми популярными у участников стали задания «Культурный кроссворд», в котором нужно было составить кроссворд на тему культурного кода, «Красота в объективе», где нужно было создать вдохновляющие фотографии, «Пушкинские чтения» с выразительным чтением стихов А.С. Пушкина, «Кулинарный вечер» с совместной лепкой блюда из теста с начинкой, а также «Семейное древо», где нужно было заполнить генеалогическое древо для своей семьи. Больше всего старшему поколению полюбилось задание «История на память», в котором дети и родители брали интервью у бабушек и дедушек. Те с удовольствием вспоминали про традиционные дворовые игры (классики, резиночки, лапта, 12 палочек, вышибалы, казаки-разбойники); рассказывали про секреты счастливой жизни и напутствовали молодежь.

Кроме того, с большой охотой семьи делились своими достижениями – в одноименный раздел команды добавили 48600 достижений, к числу которых относятся грамоты, медали, значки ГТО – это одна из самых популярных категорий достижений. В среднем одна семья писала про 11 достижений.

«Всего конкурсанты прислали нам видео общей длительностью более 147 тысяч минут – это почти 2500 часов, 102 дня или 3,5 месяца семейных радостей, улыбок и счастья. А еще более 55 тысяч фотографий – свидетельств семейной сплоченности и хорошего настроения. Поэтому мы можем точно сказать, что конкурс дарит участникам много-много времени для того, чтобы побыть вместе!» – говорит отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Многие семьи отметили, что, выполняя задания, они и в самом деле обзавелись полезными привычками, такими как: пить воду по утрам, делать зарядку, читать, проводить время за совместными ужинами с подведением итогов дня или обсуждением радостей. А семья Кузнецовых, Семенцовых из Вилючинска Камчатского края подошла к выполнению задания нестандартно: участники договорились каждый день писать левой рукой, чтобы таким образом развивать мозг.

«Мы творческая семья, поэтому решили, что для выполнения задания заведем себе необычную полезную привычку. Раньше мы где-то читали про амбидекстров, решили, почему бы и нет. Начали писать, было трудно, кто-то продержался больше, кто-то меньше. Самая стойкая у нас оказалась бабушка: она пишет левой рукой по утрам до сих пор, а если случайно пропускает, жалуется, что ей чего-то не хватает», – рассказала мама Татьяна.

Большой популярностью пользовались и творческие задания. Например, для задания «Родная песня» семья Бондаренко из Надыма придумала оригинальный текст с предложенными словами и сняла очень красивый клип.

«Все очень просто. Наши родители не признают современных песен. Мы попросили их назвать самые любимые известные песни о Родине. Одной была песня «Широка страна моя родная». Мы решили взять ее за основу, текст писали в основном я, муж и старшая дочь. Когда впервые презентовали песню родителям, мама сказала: «Хорошая песня! Газманов написал?» – поделилась мама Анастасия.

Семья Пущаевых из Оренбурга познакомилась с дымковской игрушкой в процессе выполнения задания «Мастерская старины», в котором требовалось создать предмет или смастерить поделку в стиле одного из традиционных старинных ремесел.

«Посоветовавшись, мы решили лепить из глины лошадку. Причин тому было несколько. Во-первых, лошадь в русской культуре – это символ силы, свободы и верности. Сколько сказок и былин сложено о богатырских конях, которые верно служили своим хозяевам! Лошадь – это верный друг и помощник. Во-вторых, лошадь – это очень красивое и грациозное животное. В-третьих, лошадь – это символ трудолюбия и связи с землей. Активное участие принимали даже младшие дети: Алена и Алексей. Так получилась наша замечательная игрушка, которая уже заняла достойное место в нашем семейном музее», – говорит мама Валентина.

По итогам дистанционного этапа в октябре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по апрель 2026 года. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

Фото: организмторы конкурса «Это у нас семейное»