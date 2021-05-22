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В заключительный день марафона, более 50 звездных спикеров обсуждают новые технологии, искусство, успех в медиа пространстве, управление информацией.
Завершается третий день просветительского марафона «Новое знание»
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Завершается третий день просветительского марафона «Новое знание»

22 мая 2021 20:19
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В заключительный день марафона, более 50 звездных спикеров обсуждают новые технологии, искусство, успех в медиа пространстве, управление информацией.

Завершается третий день просветительского марафона «Новое знание». Дискуссии на платформе уже посмотрели более 20 миллионов человек, что неудивительно, учитывая имена спикеров и их доступность. Так, на вопросы самарцев в прямом эфире ответил Илон Маск, а Стив Возняк предложил российским студентам присылать любые сообщения на его сайт. 

Соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк рассказал о роли науки и образования, о том, что научный мир и обмен информацией должны быть свободными от государственных ограничений. Только научная коллаборация способна продвигать науку, уверен изобретатель. Он также затронул актуальную тему информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Стив Возняк подчеркнул, что человеческий ум гораздо глубже, чем искусственный интеллект, и  он не верит, что ИИ сможет полноценно заменить человека в каких-либо сферах деятельности. В Самарском университете создан Институт Искусственного интеллекта, где ведутся разработки по внедрению различных технологий ИИ. Самарские ученые разделяют точку зрения инженера-электронщика и считают, что искусственный интеллект станет очень качественным, но только помощником человека. В частности, уже сейчас ведутся работы в области лингвистики, нейробиологии и другие.

Соучредитель компании Apple Computer также отметил, что не приветствует расширение использования компьютеров в образовании, поскольку это вовсе не стимулирует школьников к учёбе. 

Сегодня, в заключительный день марафона, более 50 звездных спикеров обсуждают новые технологии, искусство, успех в медиа пространстве, управление информацией и важность правильной настройки фокуса в собственной жизни.

В финале марафона всех слушателей ждут лайфхаки звезд игры «Что? Где? Когда?». Знатоки расскажут о том, как управлять потоками информации, лучше ее запоминать и как мотивировать себя на познание. А как отмечает еще один спикер марафона биолог, лингвист,  директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская – именно познание стимулирует наш мозг работать и помогает нам жить долго и полноценно. 

Смотрите выступления марафона и подведение итогов на сайте.

 

Теги: заключительный день Новое Знание

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