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Завершается отборочный смотр-конкурс II Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд»

20 ноября 2023 09:56
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Завершается отборочный смотр-конкурс II Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд»

В Самарской области завершается серия отборочных смотр-конкурсов II Межнационального творческого фестиваля-конкурса «Серебряная россыпь звезд» Самарской области. Всего состоялось три отборочных смотра-конкурса заявившихся на Фестиваль творческих коллективов «серебряного» возраста на площадках Домов культуры Красноармейского, Сергиевского и Ставропольского муниципальных районов. В них приняли участие более двадцати муниципальных образований Самарской области, коллективы которых подали заявки на все номинации конкурса.

21 ноября состоится Четвёртый отборочный смотр-конкурс в МБУК г.о. Самара «Дом культуры «Заря». В четвертом отборочном смотр-конкурсе планируется участие творческих коллективов из городских округов Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск и муниципальных районов Волжский, Красноярский.

«Участники нашего Фестиваля – это творческие коллективы, состоящие из артистов старше 50 лет. Творчество этих объединений направлено на поддержание культурных традиций, народного искусства. В рамках Фестиваля мы планировали провести три отборочных конкурса. В связи с тем, что мы получили большое количество обращений провести дополнительный этап в Самаре, было принято решение о дополнительном конкурсном дне, куда смогут приехать все, кто не смог попасть в другие районы», - рассказал Сергей Андриянов, член Общественной палаты Самарской области, исполнительный директор СРМОО «Центр социальных проектов».

По результатам всех отборочных смотр-конкурсов будут определены по три творческих коллектива в каждой номинации, которые будут приглашены на Гала-концерт Фестиваля, где состоится церемония награждения дипломами и памятными призами.

Отборочный смотр-конкурс будет оцениваться в следующих номинациях: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Хореография», «Вольное народное творчество» и «Народно-прикладное искусство».

II Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Приглашаем представителей СМИ посетить Четвёртый отборочный смотр-конкурс 21 ноября 2023 года в 13:00.

Место проведения: МБУК г.о. Самара «Дом культуры «Заря» по адресу: г. Самара, Проезд 9 Мая, д. 16

Дополнительная информация: тел. 8937-998-58-93, 8929-707-33-97, электронная почта: csp-serebro@mail.ru

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