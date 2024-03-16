«За родное – за своё»: 2-й и 3-й автомобили из 5-ти разыграны

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Подведены итоги третьего прямого эфира викторины «За родное – за своё», которая проходит на территории Самарской области с 15 по 17 марта.

Третий эфир стал экватором марафона прямых эфиров, которые проходят на главных телеканалах Самарской области и в их официальных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, всего в рамках подведения итогов пройдет 5 прямых эфиров, в течение которых будет разыгран уникальный призовой фонд: автомобили, поездки на международную выставку-форум «Россия», туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, портативного зарядного устройства, термокружки и рюкзака.

Гостями студии третьего прямого эфира стали Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им.академика С.П.Королёва, профессор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета и Денис Бокурадзе, художественный руководитель государственного драматического театра «Грань». Вёл прямой эфир заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко.

Дмитрий Славецкий напомнил, что присоединиться к акции «За родное – за своё» могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из оставшихся двух дней проведения викторины 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области. Для участия необходимо ответить на 5 вопросов о нашем регионе. «В случае, если вы ответили на все вопросы правильно, то волонтёр центра общественного голосования поможет вам заполнить необходимые документы для участия в определении победителей в ходе прямого эфира. И таких участников уже порядка 600 тысяч», – уточнил Дмитрий Славецкий.

По сложившейся к третьему прямому эфиру традиции первым был определён обладатель автомобиля «Лада Веста». Счастливчиком стал Вячеслав, который принял участие в викторине «За родное – за своё» в посёлке Смышляевка Волжского района.

Напомним, накануне обладателем первого из пяти автомобилей стала Антонина Ивановна из Кировского района Самары. В финале второго прямого эфира она присоединилась к гостям студии. В этот же день, в ходе второго прямого эфира, определился ещё один счастливый владелец новенькой машины. Им стала помощник воспитателя из Сызрани Лала Исмаил Кызы. Она рассказала, что с удовольствием ответила на вопросы викторины о Самарской области, в которой живёт более 30 лет и очень любит. Женщина воспитала двух прекрасных сыновей, которыми гордится, одному из них, возможно, и подарит автомобиль. Однако выигранный приз настолько ей понравился, что вдохновил пойти учиться и сдать на права.

Счастливая обладательница нового автомобиля «Лада Веста» Антонина Ивановна также поделилась своими впечатлениями. «На выходе из избирательного участка ко мне подошёл волонтёр, предложил принять участие в викторине, посвящённой Самарской области. Я ответила на вопросы, заполнила документы и уехала на работу. Потом звонок: «Вы выиграли автомобиль!» Я поблагодарила, но, конечно, не поверила, даже заблокировала номер телефона звонившего! Потом стали поступать звонки из администрации района. Вы бы видели меня, у меня буквально руки задрожали! Знакомые проверили площадки, где шли эфиры в интернете. Действительно! Это Правда! Поэтому, верьте в мечту – всё возможно», – обратилась к жителям Самарской области Антонина Ивановна.

Гости третьего эфира обсуждали разнообразные темы: просвещение, важность социальной активности и гражданской позиции, историю Самарской области и роль культуры в формировании любви и гордости за родной край.

«Общество «Знание» в Самаре проводит более 800 мероприятий ежегодно: всевозможные лекции, семинары и так далее. И, конечно, когда мы узнали о таком прекрасном мероприятии, мы с нашим преподавательским составом поддержали идею записи лекций и предложили, чтобы в каждой из них был «зашит» ответ на вопросы викторины, которая сейчас проходит. Но получилось так, что наши лекторы, уважаемые профессора, вышли за рамки изначально обсуждаемых тем и в итоге – мы записали вместо трех лекций шесть», – рассказал Владимир Богатырев о самарской областной общественно-просветительской акции «За родное – за своё», которая стартовала в феврале и продлится до конца 2024 года.

«Формирование интереса к истории родного края – это, прежде всего, дело семьи: всё идет от воспитания, от преемственности поколений. И огромная ответственность в этом плане лежит на системе образования. И мы видим, какие все разные ребята приходят в университеты, много иностранцев учится в самарских вузах. И как этим разным ребятам привить любовь к нашей прекрасной губернии? К счастью, этот вопрос решается через просвещение, через популяризацию науки, то, чем занимается региональное общество «Знание» и что являлось целью нашего участия в областной общественно-просветительской акции «За родное – за своё», – дополнил Егор Макаров.

О том, какие современные события могут стать основой для постановки в театре, рассуждал во время беседы Денис Бокурадзе: «Например, у нас сейчас впервые в новой истории России в малом городе по индивидуальному проекту строится театр. Увлекательнейшая история! Как эта идея зародилась, как она формировалась, как она пробивала свои ростки к тому, чтобы это всё получилось. Про это можно написать книгу, поставить спектакль, снять фильм. Это та история, которая сегодня может стать образцом для всей России, что можно и обязательно нужно строить театры».

Итоги третьего эфира викторины «За родное – за своё» подведены. 393 счастливых номера стали обладателями ценных призов и больше не принимают участие в викторине. Все остальные номера автоматически становятся участниками последующих эфиров и, значит, получают дополнительный шанс на победу!

Перечень всех номеров-победителей викторины «За родное – за своё» публикуется на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» после завершения эфира. Также сотрудники центра по обработке данных викторины будут обязательно осуществлять обзвон всех победителей, если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.

Ближайший эфир состоится уже сегодня, 16 марта, в 21:00.