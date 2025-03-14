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За год более 500 человек открыли свое дело при содействии службы занятости региона

14 марта 2025 16:43
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Чтобы получить финансирование, необходимо защитить свой бизнес-план перед экспертной комиссией в службе занятости населения.

Служба занятости региона помогает безработным гражданам начать свое дело. За последний год свой бизнес открыли свыше 500 жителей региона. Жительница Чапаевска Арина Попова организовала фитнес-клуб «Леди Фит» благодаря финансовой поддержке, полученной через центр занятости населения.

Арина с 11 лет занималась легкой атлетикой. Тогда она и влюбилась в спорт. Еще будучи студенткой, начала мечтать о собственном спортивном клубе, но тогда для молодой девушки это казалось несбыточным. После окончания факультета физической культуры и спорта Самарского государственного университета Арина пошла работать учителем физкультуры в среднюю школу. Затем в детский сад - инструктором по физической культуре, вела занятия в бассейне с детьми. Но мечту об открытии фитнес-клуба не оставила. В конце 2023 года от знакомых узнала, что в центре занятости населения есть возможность получить финансовую поддержку на открытие собственного дела.

«В центре занятости за мной закрепили специалиста Ольгу Маркелову, которая рассказала о мерах поддержки, помогла составить бизнес-план. Мне было сложно рассчитать амортизацию спортивного оборудования. Ольга мне и в этом помогла. Мне даже казалось, что она больше меня переживает за мое начинание. В марте я успешно защитила свой бизнес-проект. На полученные средства приобрела спортивное оборудование для тренировок», - рассказала   Арина.

Чтобы получить финансирование, необходимо защитить свой бизнес-план перед экспертной комиссией в службе занятости населения.

«Арина Попова обратилась к нам в центр в феврале 2024 года. В марте она уже защитила свой бизнес-проект и получила единовременно 100 тысяч рублей. Комиссия, на которой граждане защищают свои проекты, межведомственная. Есть критерии отбора, которыми руководствуются члены комиссии при оценке проектов, - это востребованность на рынке конечного продукта деятельности, планируемая рентабельность, наличие у потенциального предпринимателя образования и опыта работы по соответствующему виду деятельности», - прокомментировал руководитель Территориального центра занятости населения г.о. Чапаевск Павел Кургаев.

Сегодня в группе Арины Поповой занимается более 30 человек. Занятия проходят 6 раз в неделю. Есть абонементы на 4, 6 и 8 тренировок. Свой спортклуб продвигает через социальные сети, а еще хорошо работает «сарафанное радио».

«Мы с Ариной знакомы давно, еще когда она работала инструктором по физкультуре в детском садике, куда ходил мой ребенок. Подружились. Потом Арина открыла фитнес-клуб. Сразу к ней записалась на тренировки и еще подружек позвала. Арина не только профессиональный тренер, но и светлый замечательный человек», - рассказала клиентка фитнес-клуба Юлия Куратина.

В планах Арины приобрести собственное помещение для своего спортивного клуба, привлечь к работе дополнительных тренеров и организовать детский клуб, чтобы клиентки, у которых маленькие дети, могли брать их с собой.

Подробнее узнать о возможности открыть свое дело с помощью службы занятости можно в контакт-центре по тел. 8 800 302 15 44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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