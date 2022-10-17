За 5 лет операторы системы 112 Самарской области приняли почти 11 млн вызовов

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С начала эксплуатации системы 112 Самарской области – в октябре 2017 года – операторами было принято более 10,95 млн вызовов. За неполные 10 месяцев 2022 года на единый телефонный номер 112 поступило 1,3 млн обращений от жителей и гостей региона.

Большинство вызовов адресовано в скорую медицинскую помощь и в полицию. Далее идут звонки в пожарную охрану, в аварийную газовую службу и другие. В среднем за месяц поступает около 145 тыс. обращений граждан по различным вопросам.

Для функционирования системы 112 в Самарской области было создано ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное департаменту информационных технологий и связи Самарской области.

Посещая службу 112 в 2019 году, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил ее техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов: среднее время дозвона составляет 10 секунд.

Использование системы 112 подразумевает максимальную автоматизацию работы операторов. При звонке по номеру 112 у оператора, принимающего вызов, происходит автоматическое формирование и частичное заполнение специальной ситуационной карточки. Например, по данным автоматического определителя номера в карточке уже появляется номер телефона и район области, с которого осуществляется вызов.

В системе 112 также реализована возможность приема и отправки SMS сообщений, что позволяет принимать сообщения от граждан с полной потерей слуха и иными лицам, испытывающими трудности в вербальном общении.

На данный момент система 112 в Самарской области интегрирована и работает с существующими смежными информационными системами оперативных экстренных служб:

- Скорой медицинской помощи;

- Газовой службы;

- ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- Интеллектуальной системой региональной безопасности, основанной на системе видеонаблюдения на территории г.о. Самара.

Система 112 объединяет в себе 150 объектов дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 35 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов по системе 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 года в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.

Каждое обращение на номер 112 - это экстренная ситуация, в которую попал человек, и по каждому вызову была оказана оперативная помощь! Если вы стали свидетелем происшествия, или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи – звоните на номер 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.

Фото: МЧС СО