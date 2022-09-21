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«Юридический ликбез»: СОУНБ приглашает поговорить о «Банкротстве физических лиц и финансовой грамотности»

21 сентября 2022 17:08
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Расскажут о проблемах, с которыми каждый может столкнуться, если захочет освободиться от долговых обязательств.

23 сентября, в 17:00, областная библиотека приглашает на очередную встречу проекта «Юридический ликбез» - «Банкротство физических лиц и финансовая грамотность».

Спикеры встречи:

1. Зафран Наталья Ивановна – член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»;

2. Трифонов Илья Александрович - руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор компании "Скорая юридическая помощь".

На мероприятии будут рассмотрены основные вопросы, которые возникают у людей при управлении своими финансами,  а также проблемы, с которыми каждый может столкнуться, если захочет освободиться от долговых обязательств.

О чем расскажут эксперты встречи:

- набор компетенций человека для разумного принятия финансовых решений

- необходимые условия для подачи иска о банкротстве физического лица

- этапы проведения процедуры

- судьба имущества должника

- последствия процедуры банкротства

Как всегда, участники встречи смогут задать спикерам любые интересующие их вопросы по данной теме.  «Юридический ликбез» - это совместный проект Самарской  областной  универсальной  научной  библиотеки  и  Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России. Встречи, на которых поднимаются самые разные вопросы правовой грамотности, проводятся ежемесячно, сообщает пресс-служба СОУНБ. 

23 сентября, в 17:00, пр Ленина 14а. Вход свободный. 16+

 

Фото:   СОУНБ

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