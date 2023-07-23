Юные спортсменки команды ГУ МЧС СО стали серебряными призерами первенства МЧС России

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21 июля на стадионе «Пламя» в подмосковном Подольске завершилось Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек.

В соревнованиях участвовали 16 сильнейших юношеских сборных команд из 89 регионов страны - победители межрегиональных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

За звание сильнейших на протяжении 4 дней боролись спортсмены из Свердловской, Московской, Самарской, Челябинской, Калужской, Нижегородской, Амурской, Кировской областей, Приморского, Забайкальского, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга.

Юных прикладников приветствовали советник министра МЧС России Даниил Мартынов, врио начальника Центра физической подготовки и спорта МЧС России Олег Радченко, председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Крылов.

Спортсмены команды Главного управления МЧС России по Самарской области в составе: Павла Лобяка, Александра Поварнёва, Александра Романова, Александра Пшенова, Василия Ракитина, Станислава Андреева, Вячеслава Воротилина, Елизаветы Трифоновой, Лилии Мальфановой, Евгении Юсеевой, Виктории Великановой, Ульяны Колвиной, Веры Емакаевой достойно представили нашу губернию и с честью пронесли флаг Самарской области на протяжении всего Первенства.

В общекомандном зачете наша команда заняла 9-е место.

Стоит отметить, что наши девушки завоевали серебряные медали первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту в дисциплине «Боевое развертывание». Команда юношей заняла 5-е место в дисциплине «Пожарная эстафета».

На этих соревнованиях команда Самарской области вошла в топ - 12 сильнейших и завоевала право участия в зимнем Первенстве МЧС России 2024 года.

Последний раз на зимнем Первенстве России флаг Самарской области был представлен в далеком 2001 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО