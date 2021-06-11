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Юные самарцы принимают участие в съемках детского фильма

11 июня 2021 12:59
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Юные самарцы принимают участие в съемках детского фильма

В Самаре проходят съемки полнометражного детского фильма «Селебрята». В эпизодах и массовых сценах задействованы более 70 самарских девчонок и мальчишек. Съемка одной из самых массовых сцен комедии пройдет 14 июня на самарской набережной.

С 5 по 14 июня в  Самару ждет яркое и очень редкое событие - съемки нескольких эпизодов полнометражного детского фильма «Селебрята» («Кинокомпания Александр Сюткин Продакшн», сеть модельных арт-агентств Celebrity Model Group). 

Съемки уже идут на территории эко-отеля «Маяк». Впереди – съемки на самарской набережной, где будет проходить одна из самых массовых сцен фильма. 

     Успешно прошли кастинг и заслужили право сниматься в эпизодических ролях самарские ребята - Ледяева Арина, Зайцева Алиса, Кияткина София, Панова Виталина, Саханина Алина, Алмакаева Дарья, Жидяева Ксения, Сафина Диляра. Всех этих ребят объединяет то, что они обучаются в модельном арт-агентстве Celebrity Model Group. Съёмка в фильме «Селебрята» -  их кинематографический  дебют. 

Всего же в эпизодах и массовых сценах примут участие более 70 самарских девчонок и мальчишек. 

Отметим, съемки стартовали 29 января в Москве. В апреле съемки фильма продолжились в Абрау-Дюрсо, где в эпизодах и массовых сценах уже участвовали 11 ребята из Самары.

Режиссером-оператором и сценаристом фильма выступил Александр Сюткин. С 12-ти лет он ведет деятельность в области режиссерско-операторского искусства и является третьим в династии оператором. Среди его достижений - 3 полнометражных фильма, 1237 музыкальных видеоклипов, более 150 рекламных видеороликов, более 2000 работ на Discovery Channel.

Фото pixabay.com

Теги: киносъемки Селебрята фильм

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