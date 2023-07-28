Юные музыканты Самарской области учились у лучших педагогов в Летнем джазовом лагере

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Молодые таланты Самарской области смогли учиться у лучших музыкантов, благодаря проекту Самарского джазового движения – летнему джазовому лагерю «Moving Club Camp». Ребята в возрасте от 12 лет в течение пяти дней здесь перенимали опыт, общались, репетировали практически без отдыха и на огромном вдохновении.



«В 2017 году мы организовали летний джазовый лагерь, он стал первым в России. В этом году мы проводим его в четвертый раз. Лагерь получил большое развитие. Мы получили грант Росмолодежи, затем нас поддержали Фонд культурных инициатив, министерство культуры Самарской области, - рассказал директор Самарского джазового движения Денис Рыбаков. - В 2022 году мы получили грант от регионального министерства экономического развития и инвестиций. И мы сделали лагерь больше по времени – пять дней вместо трех. А финальный фестиваль пройдет в центре Самары, где 10 ансамблей нашего лагеря смогут представить свое творчество».



Конкурс грантов на реализацию социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций проводится по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова уже пятый год. Инициативные команды помогают решать значимые задачи развития социальной сферы региона.



«По итогам конкурса 2023 года мы отобрали 64 проекта, каждый из которых получит безвозмездные субсидии до 2 млн рублей. Это проекты в области образования, экологии, патриотического воспитания, культуры и многих других направлениях, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Каждый год мы совершенствуем условия конкурса, добавляем новые направления, упрощаем процедуру подачи заявки. Вместе с этим растет и число участников, готовых воплощать в жизнь свои важные и нужные проекты».



В 2022 году летний джазовый лагерь ярко прогремел на всю страну. Хэдлайнером стал Игорь Бутман, а финальный джазовый фестиваль посетило множество музыкальных коллективов. По словам организаторов, проект призван решать вопрос джазового образования, а также развития и востребованности джазовых музыкантов в Самарской области.



«Такие проекты очень успешны, интенсивно погружают студентов, учатся, обмениваются опытом. Это как мощный заряд энергии джазовой. К обучению мы приглашаем именитых педагогов, музыкантов со всей страны. Высокий уровень преподавателей показывает, куда надо стремиться», - подчеркнул Денис Рыбаков.

Благодаря гранту областного минэкономразвития, 50 человек попадают в лагерь на конкурсной основе и учатся бесплатно. Каждый из них получает возможность заметно вырасти в профессиональном плане.



«Самара постепенно становится столицей джаза. Все больше мероприятий проходит, и мы работаем над тем, чтобы музыканты оставались в родном городе», - отметил Денис Рыбаков.



Одним из участников летнего лагеря стал Дмитрий Трошин. Молодой человек играет на саксофоне и признается, что джазовая музыка уже давно стала значимой частью его жизни. «Это потрясающий опыт, возможность учиться у лучших музыкантов нашей страны, общаться с коллегами. Здесь наши будни проходят очень активно, мы проводим с инструментом практически все время. Думаю, каждый музыкант ценит такое состояние, когда ты погружен в учебу с головой», - поделился своими впечатлениями Дмитрий Трошин.



Анна Луценко – академическая виолончелистка. Со временем девушку увлекло джазовое направление, и сегодня она постигает игру на контрабасе. «Мне очень понравилось, это очень интересный формат обучения и насыщенная программа. Мы можем и учиться, и играть на одной сцене с высококлассными педагогами», - отметила она.

Фото: департамент информационной политики СО