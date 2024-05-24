Выставку «Россия» посетил 14-миллионный гость

67

24 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой.

Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город не просто опровергает стереотипы о заснеженной Сибири, но может показать действительно удивительные вещи — историю, культуру, гастрономию, духовность, экологичное производство и доступность для туристов — благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более миллиона туристов и экскурсантов.

«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал Кирилл Старов. «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — добавила его мама Лариса.

В гостевой программе юбилейных посетителей — экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда.

«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую Выставку «Россия». У нас начался фестиваль «Будущее в цветах» — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — отметила Ольга Бинда.

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фото: Сергей Баранов /Пресс-служба выставки "Россия"