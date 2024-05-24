Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершилось мероприятие посещением экспозиции, где руководитель Музея рассказала интересные факты об истории и традициях Самарской полиции.
Руководство ГУ МВД СО поздравило с присвоением специальных званий молодых сотрудников органов внутренних де
У детей от работы щитовидной железы зависит не только умственное развитие, но и рост и половое созревание.
Главный детский эндокринолог региона назвала 3 ведущих заболевания эндокринной системы у детей
Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой.
Выставку «Россия» посетил 14-миллионный гость
Химическая промышленность – одна из ключевых отраслей экономики самарского региона.
Работники химической промышленности губернии отмечают профессиональный праздник
В прологе праздничного мероприятия прозвучала увертюра из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина в исполнении симфонического оркестра Шостакович Опера Балет и «Гимн Кириллу и Мефодию» В.И. Главача на слова М.П. Розенгейма в исполнении хора Шостакович Опера Бал
В САТОБ в День славянской письменности и культуры представили концертную программу «Александр Невский»
Оценили лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2023 года.
Две самарские компании отмечены Национальной премией «Золотой медвежонок» по итогам 2023 года
Конкурсные концерты будут проходить до 6 июня. А 8 июня состоится церемония закрытия и награждение победителей фестиваля.
В Самарской области пройдет Х всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации
Аппарат помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови.
В CОКБ им. В. Д. Середавина передали новое оборудование для пациентов с редкими заболеваниями
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.25
0.06
EUR 97.88
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выставку «Россия» посетил 14-миллионный гость

24 мая 2024 17:09
67
Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой.

24 мая Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой.

Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город не просто опровергает стереотипы о заснеженной Сибири, но может показать действительно удивительные вещи — историю, культуру, гастрономию, духовность, экологичное производство и доступность для туристов — благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более миллиона туристов и экскурсантов.

«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал Кирилл Старов. «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — добавила его мама Лариса.

В гостевой программе юбилейных посетителей — экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки «Россия» Ольга Бинда.

«Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую Выставку «Россия». У нас начался фестиваль «Будущее в цветах» — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха», — отметила Ольга Бинда.

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

 

Фото: Сергей Баранов /Пресс-служба выставки "Россия"

Теги: Москва Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
16 мая 2024, 20:26
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области. Здравоохранение
927
Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками.
16 мая 2024, 17:18
Тринадцатимиллионным посетителем выставки "Россия" стала москвичка (Уточнение)
Женщина приехала на выставку вместе со своей дочерью и внуками. Общество
935
Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп.
27 апреля 2024, 14:48
Более 3,5 тысяч детей из Самарской области в составе организованных групп побывали на Выставке "Россия"
Всего же с момента открытия Международную выставку-форум "Россия" посетили 257 тысяч детей в составе организованных детских групп. Общество
1159
В центре внимания
В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
24 мая 2024  14:57
В Самарской области Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли     
221
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
24 мая 2024  11:32
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры
199
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
24 мая 2024  11:19
Наталья Катина провела встречу с Послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым
177
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
522
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
373
Весь список