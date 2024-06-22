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Вячеслав Федорищев взял в работу жалобы жителей Кинеля

22 июня 2024 18:22
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Внимание главы региона обратили и на состояние дорог. Вопросов оказалось достаточно много.

Вячеслав Федорищев взял в работу жалобы жителей Кинеля

22 июня 2024 16:30

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Кинель по просьбе местных жителей приехал на привокзальную площадь. Ее благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Люди обратили внимание на недоделки, которые не устранила подрядная организация, проводившая работы.

В рамках благоустройства выполнено мощение площади, асфальтирование дороги, установлено освещение. Самое главное – построен остановочный павильон с залом ожиданий автобусов пригородного назначения, павильон с санузлами и комнатой матери и ребенка. Для безопасности установлены системы видеонаблюдения и оповещения. На территории созданы клумбы, выполнено озеленение, смонтированы фонтаны. Полностью все работы были завершены в декабре прошлого года.

Однако после зимы на привокзальной площади вскрылись заметные недостатки, о которых жители города сообщили врио губернатора. В частности, фонтаны не работают, в помещения вокзального комплекса жарко без кондиционеров, кроме того они не до конца оборудованы мебелью, в некоторых местах проваливаются тротуары.

Во время встречи с людьми на месте, глава Кинеля Александр Прокудин сообщил, что администрация ведет претензионную работу с подрядчиком. «Во-первых, мы выставили претензию за срыв сроков сдачи объекта. В добровольном порядке не получилось, решаем вопрос в арбитражном суде. Во-вторых, по выявленным недостаткам также предъявляем претензии, требуем от подрядчика устранения недочетов в рамках пятилетних гарантийных обязательств», – пояснил руководитель муниципалитета.

Вячеслав Федорищев обратил внимание, что и приемка работ велась ненадлежащим образом, если они были приняты с недочетами. Глава региона подчеркнул: такого подхода быть не должно. Все работы, особенно в рамках федеральных и региональных программ, должны выполняться в срок и с надлежащим качеством. «Так больше никогда не будет по отношению ко всем программам. Это важно. Потому что, когда мы срываем программу, нам потом денег не дадут, не дадут возможности сделать еще что-то хорошее, доброе на самарской земле. По отношению к бюджетным деньгам, средствам людей, которые софинансируют работы, отношение должно быть соответствующее. Требования в работе должны быть максимально строгие», – заявил врио губернатора.

Жители города также попросили руководителя региона оказать содействие в ремонте крыши многоквартирного дома. «Во время дождя у нас текла крыша, вся вода растекалась по подъезду. Вроде бы отремонтировали, но, когда был сильный дождь, ничего не изменилось», – пожаловались люди. Есть участки и с обременением, о котором люди не знали при покупке. Вячеслав Федорищев отметил, что с ситуацией уже знаком. Вопрос будет отрабатываться совместно с федеральными ведомствами.

Были озвучены и другие проблемы. Многие жители купили участки для строительства индивидуальных жилых домов, как выяснилось, на осушенных болотах. Весной территории вновь начало затапливать талыми водами. «Нам показывали проект, какой ухоженной будет территория, с детскими площадками и зонами отдыха. Но по факту ничего не сделано. Многие построили дома, и теперь их затопляет», – рассказала женщина.

Без внимания люди не оставили вопрос нехватки врачей. В городе нет детского стоматолога. «Есть платная клиника, но и там очередь расписана практически до конца года и нам по такой жаре предлагают ехать в Самару», – обратили внимание врио губернатора горожане.

Помимо прочего, жители некоторых улиц Кинеля пожаловались на вывоз твердых коммунальных отходов, а также на состояние и содержание контейнерных площадок. Внимание главы региона обратили и на состояние дорог. Вопросов оказалось достаточно много. По каждому из обращений врио губернатора дал поручения, а также записал личные контакты людей. «Будем искать решение по каждому вопросу», – заверил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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