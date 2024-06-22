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Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу семье Володичкиных в Кинеле

22 июня 2024 16:28
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Мемориал семье Володичкиных – памятник матери и девяти ее сыновьям, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в город Кинель вместе с ветеранами, участниками боевых действий возложил цветы к мемориальному комплексу семье Володичкиных.

Напомним, мемориал семье Володичкиных – памятник матери и девяти ее сыновьям, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. «Мы всегда будем помнить о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы. Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях», – отметил Вячеслав Федорищев в своем обращении к жителям Самарской области по случаю Дня памяти и скорби.

История этой семьи собиралась по крупицам жителем поселка Алексеевка. Многодетная семья Володичкиных состояла из одиннадцати человек – Павел Васильевич, Прасковья Еремеевна и их девять сыновей – Александр, Андрей, Петр, Иван, Василий, Михаил, Константин, Федор и Николай. Муж Прасковьи Еремеевны умер рано, так что детей приходилось поднимать одной. Когда началась Великая Отечественная война, мать проводила на фронт одного за другим всех своих сыновей. А потом стали приходить похоронки. С фронта вернулись лишь трое сыновей, но и они вскоре скончались от ран. В скорби не дожила до светлого Дня Победы и их мать.

«Это очень трагическая история. Сегодня мы пришли сюда, чтобы возложить цветы, отдать дань памяти и уважения семье Володичкиных и всему героическому поколению, которые отстояли независимость нашей страны, одержав Победу в Великой Отечественной войне», – отметила участница юнармейского отряда школы №1 Кинеля София Маслова.

Председатель совета Почетных граждан города Евгений Сафонов в год начала войны был еще девятилетним ребенком, но в памяти на всю жизнь сохранились события того трагического времени. «Поражало нас тогда то, что в тылу работали все – от мала до велика, не жалея себя, помогая фронту. Помню, как мы всего лишь 4 часа занимались в школе, а потом работали. Мы рано повзрослели, особенно мальчишки», – рассказал он. Для него День памяти и скорби имеет особое значение. «В моей семье отец ушел на фронт со словами «будьте достойными людьми». Прислал только лишь одно письмо, а потом пропал», – поделился Евгений Сафонов.

Житель Алексеевки всю свою жизнь посвятил родной земле. Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Глава региона пообщался с ветераном и поблагодарил его за вклад в развитие города и области. «Мне про вас много рассказывали. Спасибо вам большое», – обратился Вячеслав Федорищев.

После возложения цветов жители Алексеевки отметили, что Вечный огонь у мемориала семье Володичкиных горит не всегда, а только по праздникам и дням воинской славы. «К 9 мая следующего года к 80-летию Победы, Вечный огонь у мемориала семье Володичкиных будет гореть всегда. Это я вам обещаю», – заявил он. Врио губернатора добавил, что обсудит этот вопрос с руководством компании Газпром.

 

Фото:   Юдия Рубцова

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