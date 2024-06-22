Вячеслав Федорищев в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню в Самаре

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В субботу, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В ней вместе с ветеранами, Героями России, участниками специальной военной операции, военнослужащими и членами их семей, руководителями органов власти и силовых ведомств региона принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

83 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в результате которой погибли десятки миллионов советских граждан. Их память почтили минутой молчания. В честь отцов, дедов и прадедов – поколения победителей, прозвучали оружейные залпы.

В своем обращении к жителям глава региона отметил, что память о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы, будет храниться в сердцах людей вечно. «Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – И сегодня, когда мы столкнулись с возрождением нацизма, наш долг – дать отпор любым попыткам реабилитировать эту идеологию, с оружием в руках отстоять свободу и независимость России. Сегодня мы не только скорбим о павших — мы молимся за наших воинов, нынешних защитников Отечества».

Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложили участники локальных конфликтов, представители общественных организаций, политических партий, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и сотни самарцев, которые пришли в День памяти и скорби на площадь Славы.

Фото: СОВА