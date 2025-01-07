Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Ставропольский район

131

Вячеслав Федорищев вместе с почётным гражданином Ставропольского района Елизаветой Шевалевой возложил цветы к мемориалам на Аллеи Боевой и Трудовой Славы. В Хрящевке памятное место создали по ее инициативе. Всю жизнь она проработала в сфере образования, была директором лицея и ведет большую работу по сохранению исторической памяти. На аллее увековечены имена и её выпускников.

- К 15 апреля приведем в порядок монумент землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, локальных войнах и в ходе специальной военной операции. Установим кованые арки, которые будут венчать Аллею. Их передадут благотворители. Ко Дню Победы здесь будет уложена новая брусчатка, и в ближайшем будущем проработаем вопрос установки фонтана, - рассказал глава региона.

В ходе рабочей поездки Вячеслав Федорищев посетил местный Дом культуры. Там располагается первая и единственная в районе мультимедийная экспозиция (6+), которая вызывает интерес не только у местных жителей. Хрящевка - один из туристических лидеров района. Сюда приезжают туристы со всей области и даже страны.



Художественный руководитель Хрящевского ДК Мария Тютьмина рассказала, что эта экспозиция - единственная в Ставропольском районе. В рамках интерактивной выставки можно одним касанием руки "попасть" в любое поселение района. Также посетители могут ознакомиться с историей и достопримечательностями окрестностей.



Дом культуры хранит память о героях Великой Отечественной войны, специальной военной операции, выдающихся людях района.



Значимый экспонат этнографического музея - Книга памяти, в ней - история подвигов местных жителей, которые отдали жизнь за свою страну.

- Также у нас есть уникальная, я бы сказала, карта, где мы с молодёжью сельского поселения Хрящёвка искали места захоронений наших сельчан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Каждая звезда у нас подтверждена документально. Очень эмоциональная была работа, когда дети читали подвиги своих родственников. И хочу сказать, что связь поколений здесь присутствует неотъемлемая, потому что они приходили домой, спрашивали имена, фамилии своих бабушек, порой прабабушек уже, про дедушек, и мы искали вот такую информацию о наших земляках.

Губернатор принял участие в интерактивной викторине, которая была посвящена истории Ставропольского района, ознакомился с экспозицией крестьянского дома 19 века, а также оценил библиотеку. В этом году ее ждет модернизация - она станет модальной.



В завершение рабочего дня в Ставропольском районе провел совещание по подготовке к противопаводковым мероприятиям и к летнему пожароопасному периоду 2025 года.

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области