Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Международным днем аспиранта

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Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Международным днем аспиранта!Сегодня особое внимание Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и Правительством Российской Федерации уделяется развитию сферы исследований и разработок, созданию возможностей для выявления и воспитания талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки и технологий. Сформированы новые национальные проекты, в том числе по обеспечению технологического лидерства, в которых присутствуют федеральные программы по кадрам и научным технологиям.

Серьёзное внимание развитию этих направлений уделяется и в Самарской области. Аспиранты региона являются активными участниками областного конкурса «Молодой ученый», получателями губернских грантов и денежных выплат.

Нынешние аспиранты стремятся к знаниям и научным открытиям, становятся частью научного сообщества, вносят свой вклад в развитие науки. Исключительно важно сформировать молодежную интеллектуальную элиту, чтобы, получив образование в Самарской области, молодые специалисты, талантливая молодежь не покидали свой город и свою страну, а оставались работать в родном регионе.

Желаю вам новых открытий и успешных проектов!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев