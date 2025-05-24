Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры

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Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Праздник, обращающий нас к истокам великого духовного наследия нашей страны.

Спустя века мы с благодарностью вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, способствовавших распространению идей просвещения, укреплению духовно-нравственных ценностей и развитию государственности, создавших славянскую азбуку.

Своим трудом они положили начало богатейшей, многогранной славянской культуре, которая объединяет миллионы людей и по-прежнему следует идеям справедливости, мира и добра.

На основе кириллицы создано величайшее культурное наследие, которым мы по праву гордимся и вдохновляемся. Бережно передаем из поколения в поколение.

День славянской письменности и культуры помогает нам в этом. Он поддерживает интерес к нашей истории и литературе, напоминает о том, как важно беречь родной язык.

Дорогие друзья! Искренне благодарю всех, кто сегодня работает ради сохранения и приумножения духовно-культурного наследия нашего народа! Поздравляю вас с этим замечательным днем!

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, энергии на новые свершения во благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев