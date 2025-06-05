Вячеслав Федорищев поздравил самарских экологов с профессиональным праздником

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Уважаемые экологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Забота об экологическом благополучии, сохранение окружающей среды и защита природы – одна из важнейших задач власти, бизнеса и всего нашего общества, от решения которой зависит здоровье жителей региона, жизнь будущих поколений.

В Самарской области ведется большая работа по расчистке акваторий озер и рек, возрождению биоразнообразия – только в прошлом году экологи восстановили популяции 5 краснокнижных растений Самарской области.

В рамках национального проекта «Экология» рекультивирована территория на правом берегу Волги, где впервые в России использовалась современная технология компостирования, разработанная специалистами-экологами Самарской области. В 2024 году заложена почти тысяча гектаров леса, а в 2025 году по новому национальному проекту «Экологическое благополучие», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, самарские лесники восстановят более 850 гектаров зеленых массивов.

Свой вклад в сохранение природы региона вносят и неравнодушные жители: 6 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Сад памяти», посадив 143 тысячи молодых деревьев.

Обеспечить экологическую безопасность нашего края, сохранить первозданную красоту Волги и его заповедных мест – это то, к чему мы должны прилагать максимальные усилия. Искренне благодарю всех специалистов-экологов, активистов, волонтеров, которые помогают решать эти задачи!

Уважаемые специалисты в сфере экологии! Выражаю вам огромную признательность за труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в деле сбережения родной природы!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев