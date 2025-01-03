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В пятницу, 3 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале сообщил, что первые дни 2025 года в 63-м регионе прошли без резонансных происшествий:

- Продолжаем работу. Оперативную обстановку утром заслушал. Не без происшествий, конечно, но резонансных особо нет. Есть несколько инцидентов в Тольятти: сейчас внимательно смотрим на выводы, которые делают правоохранительные органы, пишет Сова.

Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды:

- Через два дня у нас прогнозируется обильный снегопад. Вчера отправлял министра транспорта и автомобильных дорог Сергея Карпова в Новокуйбышевск. Смотреть, как убирают дороги. Плохо убирают. Сегодня в 12 часов будем разбирать уборку дорог, как и обещал.

Также особое внимание уделят решению и других не менее важных вопросов:



- Сегодня будем заниматься вопросами обращения с ТКО и вывозом мусора. Видим проблему, будем ее решать.