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Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» готовится к старту пятого юбилейного сезона. Открылась предварительная регистрация на образовательную программу «Медиакампус» по освоению ключевых знаний блогосферы. Обучение начнется в апреле, а пока зарегистрированные участники смогут подготовиться к старту курса: пройдут блогерский онлайн-марафон по прокачке медианавыков и получат задания и полезные материалы от экспертов в личном кабинете. Присоединиться могут жители Самарской области, подав заявку до 31 марта.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» помогает авторам контента строить карьеру в медиаиндустрии и учиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Весной 2025 года стартует пятый юбилейный сезон проекта, насыщенный событиями, конкурсными активностями и возможностями для развития в сфере медиа. Но уже сейчас можно подать заявку и подготовиться к образовательному треку «Медиакампус», в апреле – начать обучение, а также попробовать свои силы во втором треке «Министерство контента».

Для тех, кто к моменту старта конкурса и образовательных треков хочет подойти «на пике формы», «ТопБЛОГ» запустил также 30-дневный онлайн-марафон по прокачке навыков блогера. Ежедневно в официальном Telegram-канал е проекта публикуются задания: они помогут авторам выводить контент блога на новый уровень, улучшать качество текстов, фото и видео, осваивать тренды и популярные форматы, которые повысят вовлеченность аудитории. Для участия достаточно подписаться на канал и выполнять задания.

«Мир блогосферы открыт для всех, кто готов учиться, создавать и вдохновлять. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» открыл предрегистрацию на новый образовательный трек «Медиакампус», где участники смогут узнать законы медиапространства и овладеть ключевыми инструментами контент-креатора. Независимо от возраста и места жительства, у каждого есть шанс! А чтобы подготовка к старту была еще эффективнее, участников ждет 30-дневный онлайн-марафон – настоящий вызов для тех, кто мечтает заявить о себе и превратить творчество в профессию. С 2020 года более 170 тысяч человек уже прошли обучение в «ТопБЛОГ» – настало время для новой волны талантов. Ловите ее!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В образовательном треке «Медиакампус» авторов контента будут ждать тематические спринты на разные тематики: от креативного мышления, построения личного бренда и контент-стратегии, создания и продвижения контента до основ медиаэтики, продакшна и коммуникации с аудиторией.

«ТопБЛОГ» – это семья. Спасибо, что вы есть! Даже несмотря на неудачи и сложности, чувствую, что любимый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» рядом. А значит, все наладится! Жду новый сезон, присоединяйтесь и вы!» – отметила участник проекта «ТопБЛОГ» из Тольятти Софи Черникова.

Подать заявку на предварительную регистрацию в образовательный трек «Медиакампус» пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и присоединиться к блогерскому онлайн-марафону могут жители регионов России и всех стран мира без возрастных и географических ограничений на сайте проекта.