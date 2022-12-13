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Ответят на вопросы, касающиеся оказания государственных услуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией на территории региона.
Врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД СО Денис Сафаров проведет прямую телефонную линию
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Врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД СО Денис Сафаров проведет прямую телефонную линию

13 декабря 2022 15:28
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Ответят на вопросы, касающиеся оказания государственных услуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией на территории региона.

15 декабря с 15:00 до 16:00 врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Темурович Сафаров проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся оказания государственных услуг в сфере миграции и контроля за миграционной ситуацией на территории региона.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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