Врио главы Минтранса Самарской области назначена Алена Денисенко

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Такая информация появилась на официальном сайте регионального Правительства.

В губернии объявили имя врио министра транспорта и автомобильных дорог. На эту должность назначили Алену Денисенко.



Ведомство осталось без главы на днях. В отставку ушел прежний руководитель Сергей Карпов.



Ранее Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале прокомментировал такое решение:



- Министерство транспорта - одно из ключевых ведомств региона. Качество жизни, безопасность и многие отрасли зависят от его качественной работы. К сожалению, у Сергея Васильевича и его кураторов эту работу организовать должным образом не получилось.

Источник : СОВА