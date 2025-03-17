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Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями

17 марта 2025 10:14
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Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями

На следующей неделе временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев проведет прямой эфир с жителями.

В рамках эфира Георгий Выводцев расскажет о планах по развитию Куйбышевского района. Коснется тем благоустройства, ЖКХ, работы с незаконными некапитальными объектами – гаражами и торговыми помещениями. Кроме того, расскажет о мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине со Дня Победы.

Также временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района ответит на вопросы горожан, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и на сообщения в комментариях к эфиру.

 

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