Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями

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На следующей неделе временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев проведет прямой эфир с жителями.

В рамках эфира Георгий Выводцев расскажет о планах по развитию Куйбышевского района. Коснется тем благоустройства, ЖКХ, работы с незаконными некапитальными объектами – гаражами и торговыми помещениями. Кроме того, расскажет о мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине со Дня Победы.

Также временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района ответит на вопросы горожан, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и на сообщения в комментариях к эфиру.